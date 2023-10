Приветствие Президента России В.В. Путина участникам и гостям фестиваля «Наука 0+»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

6 октября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета открылся XVIII Всероссийский фестиваль Наука 0+. Ректор МГУ академик В.А. Садовничий зачитал приветствие, направленное главой государства в адрес участников и гостей фестиваля.

В своей телеграмме Президент отмечает, что «фестиваль по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных гуманитарных проектов в нашей стране». «На протяжении многих лет он выполняет важную, благородную миссию – содействует популяризации научных знаний, формирует пространство для проведения содержательных дискуссий о передовых достижениях ведущих отечественных и зарубежных учёных», – подчеркнул В.В. Путин.

«Программа фестиваля, как всегда, насыщена и разнообразна. Участников ждут выставки и лекции, творческие конкурсы и мастер-классы, дни открытых дверей и кинопоказы», – отметил Президент. – С помощью новейших информационно-коммуникационных технологий интерактивное пространство фестиваля будет доступно для огромной аудитории не только в России, но и за её пределами, в том числе в нынешнем году к форуму присоединяются партнёры и коллеги из Китайской Народной Республики».

В.В. Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдёт на высоком организационном уровне, станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России, будет способствовать привлечению талантливой молодёжи в сферу фундаментальных научных и прикладных исследований и разработок.

«Желаю участникам фестиваля успехов, а его гостям – незабываемых впечатлений.»

