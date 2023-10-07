Похолодание, мокрый снег и дождь: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь.

В субботу, 7 октября, ожидается сильный дождь со снегом. Порывы ветра могут достигать 16–21 метра в секунду. Утром ожидается от минус двух до нуля градусов, днем температура воздуха повысится до 7—9 градусов.

В воскресенье, 8 октября, синоптики прогнозируют днем от трех до пяти градусов тепла. Временами пройдет мокрый снег и дождь. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

В ночь на понедельник температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов, днем ожидается три — пять градусов тепла и небольшие осадки.

Во вторник, 10 октября, столбик термометра покажет от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью будет от плюс пяти градусов до нуля. В среду, 11 октября, дневная температура составит от трех до восьми градусов тепла, а ночная — от трех градусов выше нуля до минус двух. Оба дня ожидаются небольшие осадки.

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