Первую противогололедную обработку в этом сезоне провели в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с понижением температуры воздуха в ночь на 7 октября в Москве провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание коммунальные службы уделили мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и другим наиболее опасным местам.

При низкой температуре воздуха водителей просят быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не мешать работе коммунальных служб. По ночам температура воздуха все чаще будет опускаться до отрицательных значений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI