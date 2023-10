От ремесленных слобод к инновационным заводам. Прошлое и настоящее московской промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Промышленность — один из двигателей такого сложного механизма, как экономика Москвы. Раньше предприятия ассоциировались с гигантскими каменными джунглями, дымящими трубами и шумом техники. Но современный завод давно перестал походить на город в городе.

Сегодня более четырех тысяч предприятий выпускают разную продукцию — от колбас и свежих хлебобулочных изделий до комплектующих космических аппаратов. В День московской промышленности, который отмечается 7 октября, рассказываем, какой она была раньше и какой стала сейчас.

Шоколад «Аленка», духи «Красная Москва» и другие хиты столичных производителей

История московской промышленности берет начало в древние времена. Москва всегда была местом скопления ремесленников. Они объединялись в ремесленные слободы, появились мастерские. В 1669 году в селе Измайлово открылся первый завод — стекольный. Предприятие выпускало блюда, кубки, кувшины. Их декорировали золочением, гранением, резьбой. В конце XVII века по распоряжению Петра I стекольный завод основали на берегу Москвы-реки у Тайницких ворот. В 1706-м построили завод на Воробьевых горах, где отливали зеркальные стекла. Производство просуществовало до пожара 1713 года.

В 1798 году началась история предприятия, сохранившегося по сей день. На землях деревни Грайворон, Ямской и Рогожской слобод открыл свои бойни купец Благушин. Позже на этом месте выросло крупное мясное производство, а спустя столетия открылся известный городской мясокомбинат «Микоян». С появлением свекловичного сахара (более дешевого, чем тростниковый) началась эпоха массового производства сладостей: открылись кондитерские, которые в начале XIX века выросли в фабрики. Среди первых гигантов — фабрика Абрикосова, знаменитая фирменной пастилой, торговый дом «С. Сиу и К°», выпустивший печенье «Юбилейное» к 300-летию династии Романовых, товарищество «Эйнем», автор конфет «Мишка косолапый», и кондитерская купцов Леоновых. После Октябрьской революции 1917 года их переименовали в кондитерский комбинат «Бабаевский», фабрики «Большевик», «Красный Октябрь» и «Рот Фронт» соответственно. «Красный Октябрь» покорил сердца сладкоежек той самой шоколадкой «Аленка».

Москва известна и другими брендами. В 1894 году парфюмер Генрих Брокар создал предприятие, после революции переименованное в «Новую зарю». В 1925 году завод представил духи «Красная Москва». Советские женщины мечтали обладать флаконом этого культового аромата.

В 1916-м основано первое отечественное автомобилестроительное производство (будущий ЗИЛ).

Научно-исследовательский институт по разработке и массовому выпуску препаратов, открытый в 1956 году, создал вакцину против полиомиелита. Предприятие и сегодня занимается выпуском иммунобиологических препаратов.

Сладкие хиты. Главархив рассказал, какие кондитерские изделия были популярны в разные эпохиПроверено временем: заводы и фабрики Москвы с многолетней историейКак в 1929–1931 годах модернизировали ЗИЛ

Новая жизнь старых промзон

В Москве сохраняют исторические производства и развивают новые. Ежегодно в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

В советские годы заводы напоминали город в городе: это были огромные обособленные пространства со своей инфраструктурой. Со временем предприятия устаревали и требовали модернизации, какие-то не смогли перестроиться в 1990-е годы. В итоге эти территории стали невостребованными и простаивали без дела.

Поэтому сегодня бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. На месте годами простаивавших зданий возводят производства, технопарки, жилые комплексы, социальные объекты. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Так, новую страницу в своей истории перевернула деревня Алабушево в районе Силино (ЗелАО). Территория площадью более 10 гектаров расположена рядом с одноименной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На месте, которое сегодня занимают склады и автосервисы, до 2030 года построят промышленные и общественно-деловые центры, отраслевой колледж.

Бывшую промзону Алтуфьевское Шоссе (СВАО, Отрадное) тоже преобразуют. На участке площадью почти 30 гектаров возведут современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным деловым комплексом, жилыми домами и социальной инфраструктурой. Проект будет закончен в 2035 году и предоставит москвичам не менее семи тысяч рабочих мест. А на территории «Вагоноремонта» в Восточном Дегунине инвесторы трансформируют два участка общей площадью почти 18 гектаров. К 2029 году тут создадут общественно-деловые и научно-производственные комплексы, технопарк, логистический центр, жилые и другие объекты.

Более 2,1 миллиона квадратных метров производств построят по программе комплексного развития территорийСергей Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий позволяют создавать многофункциональные городские кварталыНеэффективно используемый участок в Гольянове реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Компактность, экологичность, инновации

Москва — центр отечественной промышленности. Сегодня она делает ставку на развитие инновационных производств. Здесь выпускают одежду, лекарства, медицинское оборудование, детали самолетов, космические двигатели, легковые авто. Каждое третье предприятие относится к высокотехнологичным. Заводы строят по авторским проектам. Они стали более компактными и больше не занимают огромные площади.

«Столичные предприятия быстро и успешно адаптировались к новым условиям работы, они в хорошем смысле воспользовались ситуацией, развивая и наращивая собственное производство, замещая ушедшие зарубежные бренды. Всего за восемь месяцев этого года объем выпуска в фармацевтической отрасли столицы увеличился в 1,5 раза, электрического оборудования — в два раза, одежды — в три раза», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сократить производственные площади позволило создание технопарков. Они объединили под одной крышей сотни компаний. Тут есть лаборатории с новейшим оборудованием, «чистые комнаты» (где поддерживают минимальный уровень пыли, микроорганизмов и аэрозольных частиц), центры по тестированию и сертификации. Все это благоприятная почва для инноваций.

Например, в технопарке «Калибр» обосновались 150 фирм, которые занимаются беспилотным транспортом, медицинскими исследованиями, аддитивными технологиями. Коллеги кооперируются в отраслевые кластеры: так, фешен-кластер включает производителей одежды, тканей и компании цифровой печати.

Не менее важное достижение промышленности Москвы — ее экологичность. Все меньше выбросов попадает в окружающую среду. Московский нефтеперерабатывающий завод первым в России внедрил автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха (цифровые датчики установлены на дымовых трубах). К 2025 году он планирует перейти полностью на безотходное производство.

В Зеленограде возводят первый в стране тихий завод строительных материалов: он не шумит и не загрязняет атмосферу. Продукция заводов по переработке пластика востребована у автомобильных, строительных и мебельных компаний.

Комбинат напитков «Очаково» экономит энергию и воду, отправляет на переработку 90 процентов отходов, среди которых картон, бумага, стекло.

Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли новый фармацевтический комплексГород труда: какие промышленные предприятия открылись в Москве за прошедший годСобянин рассказал об уникальных инновационных разработках московских компанийМосковская промышленность нарастила объем производства более чем на 12 процентовСергей Собянин: В московской промышленности работают более 700 тысяч человек

Робот-пекарь и машинное зрение

Наш город сохраняет и статус новатора. Столичные промышленники издавна применяли новые технологии. Москва — первый город мира, полностью механизировавший выпечку хлеба: в 1933 году был построен хлебозавод «Пролетарец», оснащенный уникальным тогда кольцевым конвейером. А знаменитые конфеты «Коровка» на фабрике «Рот Фронт» заворачивали специальные машины. Главный инженер Останкинского завода бараночных изделий в 1960-х разработал автоматизированный конвейер.

Сегодня выпуск продукции упрощают цифровизация, искусственный интеллект, системы мониторинга, интернет вещей, роботы.

На предприятии «Айкрафт» роботы производят линзы для очков, на хлебобулочном комбинате «Черемушки» — пекут ватрушки, в компании «Альфа Автоматив Техноложиз» — делают запчасти для машин. А в изготовлении кабеля помогает машинное зрение: система следит за качеством нанесения талька на кабель перед наложением оболочки.

Еще одно ноу-хау — вертикальные фермы. В Москве таких уже 10. Это многоярусные теплицы для выращивания зелени, овощей и ягод. Полив и контроль освещения в них автоматический. Один квадратный метр фермы приносит в 10 раз больше урожая, чем обычная теплица.

Гранты на покупку оборудования и офсетные контракты

Московские изобретения востребованы на российском и зарубежном рынке. Поэтому поддержка промышленности — залог успешного развития столицы в условиях санкций. Промышленникам доступно более 20 мер поддержки, среди которых субсидии, льготные кредиты, образовательные программы для развития бизнеса, а также ряд антикризисных инструментов.

Так, получить льготный заем поможет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. А Московский инновационный кластер на своей платформе i.moscow предлагает предпринимателям различные инструменты, например здесь можно оставить заявку на подбор площадей в технопарке или на меры финансовой поддержки — гранты и льготные кредиты.

«В Москве действует целый комплекс мер поддержки малого и среднего производственного бизнеса. Самой востребованной является грант на оборудование. С его помощью компании могут возместить затраты на оснащение производств, решение задач импортозамещения, выпуск новых продуктов. Столица предоставляет до 30 миллионов рублей. Только в этом году поддержку получили свыше трех сотен предпринимателей. При этом 70 процентов из них относятся к компаниям обрабатывающей промышленности», — рассказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Столичные заводы также могут компенсировать затраты на патентование изобретений и полезных моделей. Компаниям возмещают по 75 тысяч рублей за каждый полученный в России патент и до двух миллионов рублей на защиту разработок за рубежом. Возможностью воспользовалось предприятие, изготовившее аппараты и системы очистки газовых, воздушных и аспирационных потоков от твердых частиц пыли, жидких аэрозолей и вредных химических компонентов.

Статус промышленного комплекса есть у 69 московских предприятий. Благодаря ему снижается региональная ставка налога на прибыль, вдвое уменьшается налог на имущество, а земельный налог — на 80 процентов.

Офсетный контракт — гарант от города, что он будет на протяжении нескольких лет закупать продукцию предприятия. Сейчас заключено 14 таких контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем для хранения архивов. Подобрать отечественные инновации для модернизации завода можно в сервисе «Банк технологий».

«Еще с прошлого года предоставляем землю за один рубль под строительство новых заводов. Этой мерой поддержки уже воспользовались 20 инвесторов. В результате появятся производства мясных, макаронных и кондитерских изделий, заводы по выпуску архитектурного бетона, комплектующих для специальной пожарной техники и другой продукции», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Город помогает предприятиям повышать квалификацию сотрудников: для этого создали проект «Московская техническая школа». В его рамках готовят инженерные кадры по таким востребованным направлениям, как робототехника, искусственный интеллект, беспилотный транспорт.

Такая всесторонняя поддержка промышленности со стороны Москвы приносит свои плоды. Российская столица заняла первое место среди 10 мегаполисов по темпам роста промышленного производства, обойдя Пекин, Сингапур и Барселону. За последние пять лет в два раза выросли объемы производства медицинского оборудования, более чем в четыре раза — продуктов питания.

Набирает обороты и импортозамещение: новаторы начали поставлять на замену зарубежным аналогам системы вентиляции, датчики осадков для теплиц и ферм, компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов, 3D-принтеры. Резидент «Технополиса Москва» снабжает город лекарствами, ранее не выпускавшимися в России: препаратами от рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических и других заболеваний. К тому же 14 компаниям — участникам Московского инновационного кластера одобрили свыше 800 миллионов рублей в виде грантов на создание и развитие импортозамещающих производств.

Московская промышленность нарастила объем производства более чем на 12 процентовСергей Собянин: Поддержка современных технологичных предприятий — безусловный приоритет городаВ помощь производителям: заработал чат-бот «Поддержка промышленности Москвы»Сергей Собянин: Запустили новые программы льготного кредитования для участников Московского инновационного кластераС начала года город получил почти 365 тысяч упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI