На участке от Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала изменено расписание движения поездов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В эти выходные, 7 и 8 октября, изменилось расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги на участке от Зеленограда — Крюкова до Ленинградского вокзала.

Часть экспрессов отменена, а пригородные поезда, которые отправляются с Ленинградского вокзала или прибывают на него, пускают реже. Днем интервал между составами увеличится до часа, в часы пик — до 20 минут.

Изменения необходимы, так как специалисты обновляют пути на перегоне между станциями Вышний Волочек и Елизаровка. Кроме того, в это время проходит ремонт стрелочного перевода на станции Подсолнечная.

С актуальным графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

