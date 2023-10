Москвичка победила во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Санкт-Петербурге завершился XХI Всероссийский конкурс «Студенческий лидер». 15 финалистов из восьми федеральных округов в течение недели боролись за право носить звание лучшего профсоюзного лидера в стране. Среди них была представительница Москвы Нина Арзяева.

«Молодежь Москвы добивается успехов в различных конкурсах. Победа во всероссийском конкурсе “Студенческий лидер” еще раз показывает, какие заинтересованные и трудолюбивые студенты обучаются у нас в городе. Хотелось бы поздравить с победой представителя столицы и пожелать двигаться только вперед», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Нина Арзяева — председатель студенческой комиссии профсоюзной организации Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Сначала девушка одержала победу на региональном этапе конкурса «Студенческий лидер» в Москве, затем стала лучшей в Центральном федеральном округе, а после отправилась представлять столицу и округ на всероссийском соревновании.

Программа финала включала девять этапов. Молодые люди должны были продемонстрировать навыки публичного выступления, знание законодательства в сфере образования и проектной деятельности и другие компетенции. Благодаря активной подготовке, профсоюзному опыту и поддержке команды Нина Арзяева стала не только победителем конкурса, но и была признана лучшей в таких дисциплинах, как «Автопортрет», «Управленческие поединки», «Социальное проектирование» и «Профтест».

«Конкурс оказался довольно сложным испытанием, но все получилось благодаря команде. Одни ребята включались и помогали на месте, другие поддерживали онлайн. Благодаря конкурсу я смогла вырасти в своей профессиональной сфере и буду продолжать это делать. Дальнейшие планы остались неизменны: работать на благо студентов и молодежи», — поделилась Нина Арзяева.

Помимо конкурсной программы для финалистов был организован и образовательный блок. В частности, студенты узнали больше о грантовой поддержке различных инициатив, корпоративной культуре и организации мероприятий.

«Студенческий лидер» — это ежегодный всероссийский конкурс для представителей студенческого и профсоюзного актива. Проект помогает готовить высокопрофессиональных лидеров, способных грамотно представлять интересы студенчества не только в университетах, но и в органах власти.

Городской этап конкурса проводится студенческим координационным советом Общероссийского профсоюза образования при поддержке проектного офиса «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

