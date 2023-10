Лекция В.А. Садовничего на открытии Всероссийского фестиваля НАУКА 0+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

6 октября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета открылся XVIII Всероссийский фестиваль Наука 0+. Смысловой доминантой церемонии открытия ключевого научно-просветительского проекта страны по традиции стала лекция ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

Представляя фестиваль науки-2023, ректор отметил, что из года в год он становится все масштабней, растет число участников, ширится география. «В 2006 году я предложил идею фестиваля науки Московского университета, который перерос границы вуза, города, страны, а теперь уверенно вышел на международный уровень», – подчеркнул В.А. Садовничий, говоря об истории развития фестивального движения в России. Сегодня в стране она успешно реализуется во всех субъектах Федерации. Только в Москве Фестиваль науки охватывает более 100 площадок. «Это миллионы участников фестиваля и большая победа нашей идеи», – заключил ректор. Он напомнил о том, что традиция проведения фестивалей науки уходит корнями в XIX век – «золотой век науки». В Европе на фестивалях науки демонстрировались опыты английского физика Джоуля, Максвелла, в них принимали участие другие выдающиеся ученые эпохи. Сохраняя преемственность традиций просвещения и популяризации научных идей, оргкомитет Фестиваля Наука 0+ является членом Европейской ассоциации научных мероприятий.

«Океан науки» – главная тема фестиваля этого года. По словам В.А. Садовничего, она отражает цели провозглашенного ООН Международного десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития. Одновременно океан науки – это целый океан знаний, это планета, космос и сам человек. Но даже в узком смысле океан полон тайн, загадок и научных задач. Мировой океан занимает 71% поверхности Земли, содержит в себе 96,5% запасов воды. Теплоемкость океана в 1100 раз больше, чем теплоемкость атмосферы, что делает его климатической машиной планеты. Океан производит 50% кислорода, позволяет осуществлять 90% мировой торговли, 30% добычи нефти и газа. 3 миллиарда человек обеспечивают свое существование за счет океана. В год человечество вылавливает более 70 млн тонн рыбы. Кроме того, океан – это важный источник энергетических ресурсов, неисчерпаемый и еще слабо используемый резерв экологически чистой энергии. Вместе с тем океан представляет собой источник глобальных вызовов. Из-за изменения климата по прогнозам ученых к концу XXI века рост уровня мирового океана превысит 1 метр. Океан и сегодня является источником катастрофических природных процессов и явлений, например, цунами. Понимая это, физики Московского университета создали автоматическую систему оценки цунамиопасности, которая успешно работает уже 6 лет. За это время ей обработано уже 700 потенциально угрожающих сейсмособытий. Еще более опасна проблема загрязнения океана. «Океан серьезно болен, и в этом виноват человек», – отметил В.А. Садовничий, обратив особенное внимание на опасность пластикового загрязнения. Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает площадь почти 1,5 млн кв. км. По прогнозам ученых, к 2050 году на 1 кг рыбы в океане будет приходится 1 кг мусора.

Утвержденная 31 июля 2022 года указом Президента Морская доктрина Российской Федерации отмечает, что значение океана для России и для других стран будет только возрастать. Это ставит новые задачи для ученых. К сегодняшнему дню исследовано только 7% площади океанического дна, описано только 220 тысяч видов морских животных – 10% от их общего количества. В качестве наилучшего места для подготовки будущих исследователей океана В.А. Садовничий назвал университет: «Университет дает фундаментальное междисциплинарное образование. Здесь изучают и преподают физику, химию, географию, геологию, биологию и другие науки, необходимые для познания океана.»

Еще более безбрежен и завораживающе масштабен океан космоса. Московский университет – это мировой лидер среди вузов по космическим исследованиям. Кавказская горная и Крымская обсерватории, глобальная сеть автоматических телескопов МАСТЕР являются эффективными инструментами изучения космоса. Готовит МГУ и проекты в области изучения экзопланет, что сегодня становится одной из центральных задач для астрономов всего мира. Для выяснения природы космических лучей Московский и Иркутский госуниверситеты создают комплекс TAIGA в Тункинской долине в Бурятии. Это крупнейшая в мире гамма-обсерватория. Ее задача – регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Именно профессор МГУ Георгий Христиансен в свое время открыл резкое изменение (излом) первичного энергетического спектра космических лучей.

Как безбрежный океан с точки зрения науки выглядит и человеческий мозг – 100 млрд клеток, каждая которая связана тысячами соединений с другими. Над изучением тайн мозга работали крупнейшие отечественные ученые – Павлов, Сеченов, Бехтерев. До сих пор не раскрыт феномен сознания, и это действительно междисциплинарная проблема. В Московском университете в разных аспектах ее изучают на разных факультетах – биологическом, психологии, экономическом, причем в последнее время проблема мышления вышла из чисто биологической плоскости. В МГУ над ней сегодня работают также ученые Института перспективных исследований мозга, Института искусственного интеллекта, которые занимаются созданием человекоориентированного ИИ.

Как отметил В.А. Садовничий, человечество сегодня буквально захлестывает океан данных и информации. По прогнозам исследователей одной из ведущих технологических компаний мира, развитие интернета вещей скоро приведет к удвоению количества данных каждые 12 часов. Это уже проблема для ученых. Например, только о графене за последние годы опубликовано более 66 тысяч научных статей. Для их чтения ученому при 8-часовом рабочем дне понадобилось бы 40 лет непрерывной работы. Поэтому все более насущной задачей становится не накопление больших данных, а умение обходится наименьшим количеством данных, необходимых для понимания той или иной проблемы. По словам ректора, неизбежна смена тренда с Больших на Умные данные.

Примером такого подхода является создание «Ковчега знаний» МГУ – базы эталонных знаний, сформированных и проверенных ведущими учеными, очищенных от фейков. Именно на основе этой коллекции будет создаваться Большая Российская Энциклопедия, 200 томов которой в электронном виде вполне уместятся на обычной флэшке. Еще одним инструментом изучения специалистами Московского университета океана информации является Суперкомпьютерный комплекс МГУ. 1 сентября там введен в строй новый супервычислитель.

Во второй части своей лекции В.А. Садовничий рассказал об ученых – лауреатах Нобелевской премии 2023 года, присуждения которых наглядно свидетельствуют об актуальных тенденциях в мировой науке. Каталин Крико из Венгрии и Дрю Вайсман из США разработали технологию коллегой создала технологию синтеза мРНК, которая помогла в создании вакцин от коронавируса на основе этих знаний. В то же время, по мнению ряда ученых, более безопасной для человека является вариант вакцины на основе векторных аденовирусов, разработанный научным коллективом под руководством выпускника МГУ, академика А.Л. Гинцбурга в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Пьер Агостини (США), Ференц Краус (ФРГ), Анн Л’Юилье (Франция) стали лауреатами Нобелевской премии по физике за исследования в области аттосекундной физики и методов генерации сверхкоротких импульсов, которые открывают новые способы изучения внутриатомного мира. В Московском университете в этой области науки работает целая группа ученых, являющихся соавторами части научных работ нобелиатов этого года. В филиале «МГУ-Саров» реализуется магистерская программа «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика».

Мунга Бавенди, Луис Брюс, Алексей Екимов из США получат в этом году Нобелевские награды за исследования по химии. Они открыли квантовые точки – наночастицы, свойства которых зависят от их размера за счет квантовых эффектов, связанных с размером частиц. В.А. Садовничий проиллюстрировал этим интересным фактом о том, что сегодня у всех нобелевских лауреатов в центре внимания стоит проблема микромира, а изучающая его наука на самом деле едина. Разделение исследований на научные дисциплины сделано более для удобства человека, сущность же, по словам Гёте, не делится на разум без остатка. В этой связи ректор особо подчеркнул, что именно университет, фундаментальность и междисциплинарность его подходов позволяет совершать открытия на стыке наук.

В заключение своей лекции В.А. Садовничий отметил, что его слушателями стали сегодня несколько сотен участников, собравшиеся в зале, где проходит открытие Фестиваля науки. Выставку в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ увидели уже несколько тысяч человек. В Москве участниками фестиваля станут сотни тысяч человек, а всего в этом году ожидается до 18 млн участников Фестиваля Наука 0+. Значительная часть их них – учащиеся средних школ страны. Это к ним в день открытия Фестиваля пришли в рамках акции «Ученые – в школу» лучшие исследователи страны. Только в Москве в школьные классы пришли 300 ученых, 150 из них – представители МГУ. 5 октября В.А. Садовничий в качестве председателя жюри конкурса «Учитель года России» назвал имена финалистов и победителя этого ежегодного национального состязания лучших педагогов. По словам ректора, Фестиваль науки успешно соединяет две базовые образовательные системы – школу и вуз, который, в свою очередь, тесно связано с наукой. В этом заслуга Фестиваля и особая миссия.

Научных открытий на благо всех людей, успехов и настойчивости в познания мира пожелал в самом финале своего выступления академик В.А. Садовничий всем зрителям церемонии открытия XVIII Всероссийского фестиваля науки.

