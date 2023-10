Завершается строительство электродепо «Аминьевское»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Строительство электродепо «Аминьевское» близится к завершению. Сейчас рабочие занимаются отладкой инженерных коммуникаций и благоустройством территории.

«Строящееся на западе столицы электродепо “Аминьевское” находится на высоком уровне готовности. Здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории электродепо расположено более 60 зданий и сооружений. В их числе корпус на 29 канав для ремонта и обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро (БКЛ), объединенное здание эксплуатационного персонала, мотодепо, гараж и лабораторно-испытательный корпус. На всех объектах сейчас проводят архитектурно-отделочные работы.

В депо также устанавливают оборудование в сооружениях, предназначенных для очистки производственных и дождевых стоков. Веер путей тоже почти готов.

Кроме того, специалисты благоустраивают территорию. Работы завершены более чем наполовину. В частности, сейчас ведется укладка бетонного основания площадки, асфальта и бордюрного камня.

Электродепо «Аминьевское» строят на территории бывшей промзоны площадью около 15,7 гектара на западе столицы. Оно будет обслуживать поезда БКЛ наряду с депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское». Всего в «Аминьевском» смогут работать более 1350 человек.

