Динозавры из Чжэцзян и булгаковская Пречистенка. Что успеть посмотреть во время Московской музейной недели

С 9 по 15 октября пройдет ежемесячная акция «Московская музейная неделя» — в это время можно бесплатно осмотреть множество интересных экспозиций. У каждого музея, участвующего в акции, определен один день, когда можно посетить все его площадки. Для прохода понадобится заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru.

Гости Дарвиновского музея во вторник, 10 октября, успеют увидеть несколько выставок, в том числе завершающих работу в этом месяце. До 22 октября открыта экспозиция «Животный мир в старинных письменных приборах», где представлены, например, чернильница из панциря черепахи (такую же король Великобритании Эдуард VII подарил Николаю II) и чернильный набор, созданный специально для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Выставка «Динозавры, гулявшие по Чжэцзян» знакомит с палеонтологическими находками в этой китайской провинции, а «Ага — Алма-Ата — Москва» — с творчеством самобытного бурятского скульптора Сэрэнжаба Балдано. Они открыты до 29 октября.

В филиале Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре представили проект «Дорожное кино» художника Ивана Чемакина. Название отсылает к феномену окраины, которую не всегда легко увидеть из центра. Инсталляции художник делает из старых вещей с характером, переосмысляет и поэтизирует их, уходя от обычного назначения этих предметов в быту. Некоторые более ранние инсталляции Иван Чемакин пересобрал, руководствуясь концепцией выставки, а некоторые объекты создал специально для «Дорожного кино».

11 октября, в среду, для бесплатного посещения откроется музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», где продолжает работу выставка «Под сенью Аполлона». Гости узнают, как менялась одна из красивейших московских усадеб — Люблино. В начале XIX века по заказу ее тогдашнего владельца Николая Дурасова известные архитекторы Родион Казаков и Иван Еготов перестроили усадьбу в итальянском стиле. На выставке представлены, в частности, цифровые воспроизведения карт XVIII-XIX веков, фотографии и документы — некоторые из них показывают впервые.

Четверг, 12 октября, день бесплатного посещения усадьбы Кусково. До 5 ноября там открыта выставка Vetro artistico, посвященная знаменитому венецианскому стеклу. Это самая крупная коллекция среди московских музеев. У посетителей есть возможность познакомиться с традиционными техниками и видами стекла, увидеть произведения эпохи расцвета венецианского стекла (XVI — середины XVIII века), периода его возрождения после почти столетнего упадка (второй половины XIX века) и авторские работы мастеров ХХ столетия.

А на прошлой неделе в Кускове открылась выставка «Фарфор Парижа». Гости могут увидеть около 200 экспонатов, выполненных на 12 парижских заводах: вазы, чайно-кофейные и столовые сервизы, декоративные тарелки, подарочные чашки, скульптурную пластику, предметы интерьера.

На выставке «“Я — прохожий”. Странствия Максимилиана Волошина» в Доме-музее Марины Цветаевой можно ближе познакомиться с жизнью и творчеством ее близкого друга. Максимилиан Волошин наиболее известен как поэт, переводчик и литературный критик, но еще он увлекался живописью и фотографией, читал лекции об искусстве, много путешествовал. Выставка расскажет о широком круге его интересов — посетители увидят акварели Волошина, фотопортреты его работы, рукопись стихотворения «Парижу», написанного во Франции, и многое другое. Из экспонатов, связанных с Мариной Цветаевой, представлены ее серебряный браслет и книга «Вечерний альбом».

В пятницу, 13 октября, можно отправиться в Государственный музей А.С. Пушкина — в здании на Пречистенке до 29 октября работает выставка «Многообразие творчества Елизаветы Бем». Художница, силуэтист, иллюстратор детских журналов и книг Елизавета Бем создавала рисунки к произведениям Ивана Тургенева, Льва Толстого, Николая Лескова и других писателей. Предметы для экспозиции предоставили, в частности, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный музей Л.Н. Толстого.

Галерею Ильи Глазунова можно посетить в воскресенье, 15 октября. На прошлой неделе там открылась выставка «Остров Тарабаров», где представлены картины из собрания галериста, куратора и коллекционера наивного искусства Сергея Тарабарова (1955–2020) и Евгении Черепниной (Тарабаровой). Это продолжение программы музея, популяризирующей частные собрания отечественных коллекционеров.

А в Музее Михаила Булгакова на Большой Пироговской до 22 октября открыта выставка «Пречистенка Михаила Булгакова». Она посвящена друзьям писателя, жившим в окрестностях Пречистенки и работавшим здесь в Академии художественных наук (ГАХН). Среди знаменитых «пречистенцев», о которых идет речь, — литературовед Николай Лямин и его жена художница Наталия Ушакова, философ Павел Попов и его супруга Анна Толстая, художник и искусствовед Борис Шапошников и его жена Наталья Шапошникова, писатель Сергей Заяицкий и художник Сергей Топленинов. В двух залах представлены редкие фотографии, ранее не публиковавшиеся личные документы героев выставки из фондов музея и частных собраний, мемориальные предметы из пречистенских квартир, где Булгаков гостил и читал свои произведения.

