Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 октября.

Ограничения будут действовать с 22:00 до 05:10. В это время отменят прямые поезда по маршруту от Нахабина до Подольска. Интервалы движения на всем МЦД-2 увеличат до 40 минут. Часть поездов на Курском направлении будет ходить от станции Царицыно. Также скорректируют время отправления последних составов.

Окна в расписании необходимы для ремонта путей и стрелочных переводов на станции Люблино. На время работ закроют путь в сторону Москвы на участке между станциями Москва-Товарная и Царицыно. Ремонт запланировали на ночь, когда по диаметру передвигается меньше пассажиров.

Подробнее узнать расписание пригородных и городских поездов можно в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI