Государственный музей А.С. Пушкина приглашает на выставку «В поисках цвета»

В выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина на Арбате откроется выставка «В поисках цвета». Гости смогут увидеть портреты, натюрморты и пейзажи художника Антона Лобова.

Антон Лобов закончил Пензенское художественное училище, совершенствовался в мастерской классического пейзажа, Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова, участвовал в выставках и пленэрах в России и за рубежом. Творчество художника объединяет в себе традиции академической европейской живописи и школы русского импрессионизма XX века. Антона Лобова вдохновляли такие художники, как Василий Поленов, Исаак Левитан, Константин Коровин, Станислав Жуковский. Каждая его работа выражает свое настроение и индивидуальность. Способность художника находить новые творческие ходы вызывает интерес в профессиональной среде искусствоведов и коллекционеров.

Выставка будет работать с 13 октября до 5 ноября. Увидеть ее можно в дни работы пространства. Больше о мероприятии можно узнать по телефону: +7 495 637-56-74. Вход платный.

