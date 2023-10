В столице наградили 50 семей рабочих династий московской промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве накануне Дня московской промышленности, который отмечается 7 октября, благодарственные письма за личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд вручили семьям, работающим на 30 столичных предприятиях. Им посвящен проект «Династии московской промышленности», созданный в прошлом году.

Мероприятие состоялось в рамках месяца промышленности, о проведении которого ранее рассказал Сергей Собянин. В рамках него с 30 сентября по 31 октября в столице проходят тематические экскурсии, квизы, фотовыставки для жителей.

«Развитие промышленности — одна из приоритетных задач города. За пять лет объем производства в столице вырос вдвое, и большой вклад в это внесли работники предприятий. Сегодня в Москве действуют свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом, по официальным данным, всего в России в обрабатывающей промышленности работают почти 6,8 миллиона человек. Это значит, что каждый девятый промышленник страны живет и трудится в столице. Нередко на одном предприятии работают семьями. Чтобы собрать и отметить их истории и традиции, в 2022 году мы создали проект “Династии московской промышленности”. В прошлом году участие в нем приняли 20 столичных семей, а в этом — еще 30. Это работники пищевой, машиностроительной, автомобилестроительной, авиационной, косметической, нефтеперерабатывающей и других отраслей. Общий трудовой стаж 50 семей составляет почти пять тысяч лет», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году в проекте приняли участие 67 человек — это 20 семей, работающих на 20 промышленных предприятиях столицы. Общий стаж некоторых династий составляет почти 150 лет. Например, несколько поколений семьи Бабиных — Плотниковых работают на кабельном заводе «Москабельмет» более 147 лет.

«В этом году к проекту присоединились еще 30 семей и 30 промпредприятий. Их общий трудовой стаж приближается к 1,5 тысячи лет. Сегодня город предоставляет много возможностей по трудоустройству, работать на столичные производства приходят в том числе молодые специалисты. Надеемся, многие из них со временем сами станут основателями новых трудовых династий», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сайте проекта «Открой#Моспром» опубликованы истории всех семей, которые из поколения в поколение работают на предприятиях столицы, создают новые технологии и продукцию, полезную не только для жителей города, но и для всей страны.

Кроме того, в этом году учреждена премия PromMoscow Awards. Она призвана отметить заслуги московских предприятий. За звание лучших в семи номинациях боролись крупнейшие производители кондитерских, медицинских, лекарственных, строительных, упаковочных, косметических и других изделий. В итоге специальные награды получили более 20 крупнейших промпредприятий города.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

В проекте «Династии московской промышленности» расскажут истории семей, работающих на заводах и фабриках

