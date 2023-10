06.10.2023 Wojsko Polskie wykorzystuje już nowoczesny system laserowej symulacji pola walki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

6 października br. na poligonie drawskim, szef MON zapoznał się z nowoczesnym – Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.

Nowy system jest niezwykle ważny dla żołnierzy Wojska Polskiego, dlatego że do poziomu batalionu, a już za kilka lat do poziomu brygady, polskie jednostki będą mogły się szkolić tu na poligonie w Drawsku Pomorskim. Ten system daje odzwierciedlenie realnego pola walki poprzez czujniki, które są zarówno na mundurach poszczególnych żołnierzy, jak i na pojazdach bojowych wszelkiego typu.(…) To realne odzwierciedlenie umożliwia zarówno ingerencję podczas ćwic zenia, a więc wyeliminowanie tych wszystkich zachowań, które były nieprawidłowe, jak i później umożliwia ewaluację tego ćwiczenia, a więc wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

– mówił ministro M. Błaszczak podczas prezentacji nowego systemu symulacji pola walki na drawskim poligonie.

Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko jest jednym z największych poligonów w Europie. Znajdują się na nim: pasy ćwiczeń taktycznych, strzelnice, ośrodki szkolenia specjalistycznego oraz kompleksy socjalno – bytowe, z którego korzystają zarówno polscy żołnierze, jak i armii sojuszniczych. Podstawowym zadaniem CSB Drawsko jest zabezpieczenie szkolenia, przede wszystkim, Wojsk Lądowych.

Mówiąc o nowym systemie, szef MON podkreślił, że korzystanie z niego pozwoli zwiększyć efektywność szkoleń.

Będziemy mogli podnosić umiejętności żołnierzy i dowódców. Bo też bardzo ważna jest ta funkcja dotycząca właśnie oceny zarówno wiedzy, jak i zdolności, talentoów dowódczych naszych oficerów. To będą wnioski, które będą służyły temu, żeby oceniać umiejętności również polskich dowódców i polskich żołnierzy.

– zaznaczył szef MON.

Na przestrzeni lat 2021 – 2023 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko zostało przeformowane i rozbudowane w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, m. in. ze względu na systematycznie zwiększającą się obecność szkoleniową armii amerykańskiej na drawskim poligonie. Efektem tego jest rozwój obiektów na poligonie oraz zwiększenie liczebności kadry instruktorskiej.

Bardzo się cieszę, że również w tej dziedzinie dochodzi do przełomu jeśli chodzi o zdolności Wojska Polskiego. I zapewniam Państwa, że ​​na tej drodze się nie zatrzymamy. Skoro budujemy armię co najmniej trzystutysięczną, wyposażoną w nowoczesną broń, to ta armia, żeby mogła realnie odstraszyć agresora musi być bardzo dobrze wyszkolona. Tacy są żołnierze Wojska Polskiego, ale w szkoleniu nigdy nie można osiągnąć maksimum. Ciągle trzeba się szkolić, ciągle trzeba podnosić swoje umiejętności. I właśnie Combat Training Center tu w Drawsku Pomorskim służy osiągnięciu tego celu.

– el ministro de podsumował, Mariusz Błaszczak.

Kolejnym krokiem unowocześniającym CSB Drawsko jest wdrożenie Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki. Dzięki zastosowaniu tego systemu ćwiczenia z wojskami będą przeprowadzane z maksymalnym odzwierciedleniem realizmu działań. Wdrażany system pozwala na włączenie do ćwiczenia zarówno piechoty z uwzględnieniem broni indywidualnej żołnierza, jak i pojazdów wraz z bronią pokładową będącą na wyposażeniu wojsk lądowych w sile brygady. System sprawdza w czasie rzeczywistym działanie na polu walki nie tylko żołnierza i pojazdu, ale również całego pododdziału. Podczas symulacji system odzwierciedla pancerz uzbrojonego pojazdu oraz uwzględnia balistykę stosowanej amunicji (podczas prowadzenia ostrzału). Dodatkowo zapewnia przeanalizowanie przeprowadzonego ćwiczenia oraz ułatwia wyciągnięcie wniosków tuż po jego zakończeniu.

