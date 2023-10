06.10.2023 Granada, Hispania El primer ministro Mateusz Morawiecki postawił weto ws. nielegalnej migracji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nielegalna i niekontrolowana immigracja jest zagrożeniem dla obywateli Europy

El primer ministro Mateusz Morawiecki na spotkaniu europejskich przywódców w hiszpańskiej Grenadzie omawiał temat nielegalnej migracji. Broma para aktualnie jedna z najważniejszych kwestii na forum europejskim. W ostatnich miesiącach ulegamy intensywnej presji migracyjnej. Polskie granice są zabezpieczone i kontrolowane, lecz niektóre kraje europejskie szukają sposobów na zarządzanie inmigracją.

– Polska nie zgadza się na to, aby ktoś inny meblował nasz dom. Dla nas granica jest tak naprawdę naszą świętością, a nie przeżytkiem – podkreślił premier Mateusz Morawiecki na szczycie w Grenadzie.

Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nielegalnej migracji. Przypomniał, że to właśnie Polska ostrzegała przed ryzykiem rosyjskiej agresji i kryzysem energetycznym – mieliśmy rację. Premier podkreślił, że podobnie jest z nielegalną inmigracją.

– Ostrzegałem tutaj moich kolegów z Rady Europejskiej. Muszę państwu powiedzieć, że podczas rozmów bilateralnych, których miałem tutaj bardzo wiele, spotkałem się ze zrozumieniem. Na sali plenarnej wypowiedziałem również nasz głos bardzo zdecydowanie i podjąłem decyzję o zawetowaniu tej części, która dotyczyła migracji – powiedział premier Polski.

W naszym kraju, to polscy obywatele zadecydują o dalszym kierunku polityki migracyjnej w referendum 15 października 2023 r.

Polonia proponuje skuteczne rozwiązania na kryzys migracyjny

Podczas spotkania plenarnego, gdzie obradowali przywódczy europejscy, premier Mateusz Morawiecki zawetował przyjęcie wspólnych zapisów nt. migracji. Polska nie zgadza się na unijne propozycje przymusowej relokacji nielegalnych inmigrantów. Jednocześnie przedstawiamy alternatywne rozwiązania na kryzys migracyjny, z którym zmaga się Europa.

– ¿Jakie są te lekarstwa? Przedstawiłem tutaj nasz pięciopunktowy plan. My nie tylko, drodzy rodacy, podnosimy wysoko czerwoną flagę, mówiąc: “para bromear alerta, para bromear alarma, nie można się na to zgodzić”, ale również przedstawiamy rozwiązanie tego problemu – przekazał premier.

W polskim planie usprawnienia ochrony Europy przed nielegalną migracją, głównymi puntami są:

wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii;

ograniczenie świadczeń socjalnych dla osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie mają specjalnego statusu uchodźcy z kraju ogarniętego wojną;

walka z przemytnikami ludzi i organizacjami, które ich wspierają.

Polonia skutecznie chroni się przed nielegalną inmigracją

Podczas spotkania formatu Rady Europejskiej w Grenadzie, szef polskiego rządu przedstawił liderom innych krajów, jak Polska skutecznie ochroniła się przed nielegalną imigracją – zbudowaliśmy barierę fizyczną i elektroniczną na granicy z Białorusi ą i wzmocniliśmy jej ochronę dodatkowymi siłami. Ponieważ Polska zabezpieczyła swoje granice, nielegalna migracja do Europy odbywa się dziś w dużej mierze szlakiem bałkańskim.

Premier wytłumaczył również, że w Polsce nie mamy dla nielegalnych inmigrantów żadnych przywilejów socjalnych, lecz są kraje w Europie Zachodniej, które to stosują i poprzez to przyciągają kolejnych ludzi do Europy.

Nieformalny szczyt europejski był okazją do ważnych spotkań dwustronnych

Nieformalne spotkanie europejskich przywódców w formacie Rady Europejskiej odbyło się w hiszpańskiej Grenadzie. Oprócz spotkania plenarnego i roboczych spotkań między szefami państw, wydarzenie było także okazją do wielu rozmów i ustaleń kuluarowych. El primer ministro Mateusz Morawiecki rozmawiał między innymi z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, prezydentem Francji oraz premierami Czech, Danii, Estoniai, Finlandii, Grecji, Szwecji czy Włoch.

Nieformalne spotkanie europejskich liderów w Grenadzie zwieńczono deklaracją, w której, dzięki polskiemu wetu, nie przyjęto zapisów, które wyraziłyby wolę przymusowego przyjmowania inmigrantów.

– Skontaktowałem się też z panem prezydentem, który również prowadzi rozmowy w podobnych tematach z przywódcami europejskimi. I poinformowałem też pana prezydenta o tym, że tutaj, w tej deklaracji z Rady, nie będzie zapisów migracyjnych, że nie ma naszej zgody na to – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

