Финансовые новости: 18 октября стартует «Финтрек» – новый цикл вебинаров по финансовой грамотности для студентов

В новом сезоне участников ждут семь вебинаров с представителями Банка России, крупных российских компаний и вузов. Темы выбирались с учетом обратной связи от студентов и преподавателей после первого цикла обучения.

«Сегодня изучение экономики неразрывно связано с пониманием процессов цифровой трансформации и основ психологии. Эксперты разберут ловушки мышления при принятии финансовых решений, расскажут о подводных камнях в страховании и кредитовании, развеют мифы о цифровом рубле», — отметил Михаил Мамута, член Совета директоров, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Закрепить полученные знания слушатели смогут во время практических занятий и дискуссий со спикерами. Участники, успешно прошедшие вебинары, получат именные сертификаты. Первая встреча состоится уже 18 октября в 10:00 по московскому времени. Новый сезон «Финтрека» откроет директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, которая расскажет о цифровом рубле и его преимуществах для граждан и бизнеса. В дальнейшем занятия будут проходить раз в неделю до 29 ноября включительно. Зарегистрироваться и подключиться к трансляциям можно на сайте. Для удобства все информирование будет проходить в сообществе «ВКонтакте» и телеграм-канале проекта.

