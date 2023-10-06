Финансовые новости: Установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами (06.10.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами1 (далее — Фьючерсы) на организованных торгах с 18.05.2022 по 17.02.2023.

Шубин Алексей Константинович, Шубина Тамара Витальевна, Шубин Константин Владимирович, Шубин Артем Константинович и Дроздова Татьяна Ивановна, являющиеся родственниками, совершали взаимные сделки с Фьючерсами по предварительному соглашению, чтобы одержать победу в инвестиционном конкурсе, организованном российским брокером. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов Фьючерсами.

Как показала проверка, указанные операции относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Таким образом, Шубин А.К., Шубина Т.В., Шубин К.В., Шубин А.К. и Дроздова Т.И. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Шубину А.К., Шубиной Т.В., Шубину К.В., Шубину А.К. и Дроздовой Т.И. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц также приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

1 Фьючерсные контракты на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS-6.23), на обыкновенные акции ПАО «Детский мир» (DSKY-3.23), на обыкновенные акции ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (FEES-3.23), на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) (GMKN-12.22), на обыкновенные акции ПАО «Магнит» (MGNT-6.23, MGNT-12.22), на обыкновенные акции ПАО «Мечел» (MTLR-3.23, MTLR-9.22), на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» (NLMK-6.23, NLMK-12.22, NLMK-9.23), на обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» (RUAL-3.23), на обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» (SMLT-3.23), на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN-6.23, TATN-9.23), на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (AFKS-9.22), на обыкновенные акции ПАО «Газпром» (GAZR-3.25, GAZR-9.24), на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MAGN-9.22), на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа (MOEX-9.22), на Индекс РТС (мини) (RTSM-3.23), на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGP-9.22).

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