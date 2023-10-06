Финансовые новости: О сроке сбора заявок при размещении биржевых облигаций ПАО “Сбербанк России” серии ИОС-BSK_PRTACsa_MEM-5Y-001Р-589R

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На основании уведомления, полученного от ПАО “Сбербанк России” о продлении периода сбора заявок по биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым серии ИОС-BSK_PRTACsa_MEM-5Y-001Р-589R ПАО “Сбербанк России” (далее – Биржевые облигации) и в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 мая 2023 года (Протокол №23), и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 17 февраля 20223 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с Биржевыми облигациями:
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACsa_MEM-5Y-001Р-589R
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-618-01481-B-001P от 22.09.2023
|Дата начала размещения
|23 октября 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 23.10.2023
Время активации: 10:00
Расписание предварительного сбора заявок:
– Код расчетов: Z0
– Дата начала периода сбора заявок: 27.09.2023
– Дата окончания периода сбора заявок: 20.10.2023
– Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи: 10:00 – 23:50
Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 23.10.2023, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.
Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.
Продавцом Биржевых облигаций выступит АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).
Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:
– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
– код расчетов;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
– цена в процентах от номинальной стоимости.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
– код расчетов;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
– цена в процентах от номинальной стоимости.
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (23.10.2023).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|1 000 000 000
|Торговый код
|RU000A106Y96
|ISIN код
|RU000A106Y96
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30 октября 2023 г.; б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Код расчетов
|Z0
|Дополнительные условия размещения
|– При размещении облигаций накопленный купонный доход в Системе торгов рассчитываться не будет.
|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов в дату начала размещения:
– период сбора заявок: 10:15 – 13:00;
– период удовлетворения заявок: 13:15 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
|Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
|– время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
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