Финансовые новости: О сроке сбора заявок при размещении биржевых облигаций ПАО “Сбербанк России” серии ИОС-BSK_PRTACsa_MEM-5Y-001Р-589R

Дата активации: 23.10.2023

Время активации: 10:00

Расписание предварительного сбора заявок:

– Код расчетов: Z0

– Дата начала периода сбора заявок: 27.09.2023

– Дата окончания периода сбора заявок: 20.10.2023

– Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи: 10:00 – 23:50

Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 23.10.2023, а также в остальные дни размещения, осуществляется в момент подачи такой заявки.

Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.

Продавцом Биржевых облигаций выступит АО “Сбербанк КИБ” (идентификатор в системе торгов – MC0005500000) (далее – Продавец).

Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.

Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:

– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);

– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

– код расчетов;

– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

– цена в процентах от номинальной стоимости.

– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);

– код расчетов;

– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;

– цена в процентах от номинальной стоимости.