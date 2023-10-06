Финансовые новости: Вебинар Банка России: что делать, если банк ограничил операции по счету

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

10 октября эксперты Банка России расскажут о механизме реабилитации предпринимателей, которым банки из-за высокого уровня риска по антиотмывочному законодательству отказали в проведении платежей или открытии счета.

Участники вебинара узнают, как взаимодействовать с банком в таких случаях и как обжаловать его решение в межведомственной комиссии при Банке России.

Начало — в 11:00 по московскому времени. Посмотреть вебинар и задать вопросы смогут все желающие.

Трансляция — на сайте и YouTube-канале Банка России, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Фото на превью: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom