Финансовые новости: Вебинар Банка России: что делать, если банк ограничил операции по счету

10 октября эксперты Банка России расскажут о механизме реабилитации предпринимателей, которым банки из-за высокого уровня риска по антиотмывочному законодательству отказали в проведении платежей или открытии счета.

Участники вебинара узнают, как взаимодействовать с банком в таких случаях и как обжаловать его решение в межведомственной комиссии при Банке России. Начало — в 11:00 по московскому времени. Посмотреть вебинар и задать вопросы смогут все желающие. Трансляция — на сайте и YouTube-канале Банка России, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Фото на превью: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

