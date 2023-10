Столичная коммунальная техника готова к работе в зимний период

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В четверг, 5 октября, провели общегородской смотр техники, сил и средств, он проходил одновременно на 157 базах коммунальных служб. Проверили готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации», — сказал Петр Бирюков.

Специальные комиссии проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, а также оценили работоспособность оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков. У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации.

В ближайшее время коммунальную технику переведут на зимний режим работы. На всесезонные машины установят навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Кроме того, расконсервируют технику, которая используется только зимой. В ее число входят линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

