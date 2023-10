Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 2 по 6 октября 2023 года на базе Федеральной территории «Сириус» прошёл финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности. В этом году Государственный университет управления стал оператором проведения предварительных этапов в новых субъектах Российской Федерации.

По итогам III Международной олимпиады по финансовой безопасности директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель Председателя оргкомитета Олимпиады Юрий Чиханчин наградил почётными грамотами за личный вклад в развитие Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученный преступным путём, и финансированию терроризма и становление международного олимпиадного движения по финансовой безопасности проректора ГУУ Артёма Терпугова и директора Института экономики и финансов ГУУ Галину Сорокину.

Поздравляем наших руководителей и желаем дальнейших успехов в трудовой деятельности.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI