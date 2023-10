Открылся Всероссийский фестиваль науки в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

6 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова открылся Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ – ключевый проект по популяризации науки в России и один из наиболее масштабных просветительских проектов в мире.

Организатором Всероссийского фестиваля в Москве является Правительство при поддержке Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Приветствие участникам фестиваля направил Президент России Владимир Путин: «Уважаемые друзья! Приветствую вас на Всероссийском фестивале НАУКА 0+. Ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных гуманитарных проектов в нашей стране. На протяжении многих лет он выполняет важную, благородную миссию — содействует популяризации научных знаний, формирует пространство для проведения содержательных дискуссий о передовых достижениях ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Программа фестиваля, как всегда, насыщенна и разнообразна. Участников ждут выставки и лекции, творческие конкурсы и мастер-классы, дни открытых дверей и кинопоказы. С помощью новейших информационно-коммуникационных технологий интерактивное пространство фестиваля будет доступно для огромной аудитории не только в России, но и за её пределами – в том числе, в нынешнем году к форуму присоединяются партнёры и коллеги из Китайской Народной Республики.

Уверен, что фестиваль пройдёт на высоком организационном уровне, станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России, будет способствовать привлечению талантливой молодежи в сферу фундаментальных научных и прикладных исследований и разработок.

Желаю участникам фестиваля успехов, а его гостям – незабываемых впечатлений».

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко: «В этом году Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ отмечает свое 18-летие. За эти годы фестиваль стал одним из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки. Это большой праздник знаний, технологий и инноваций. Фестиваль проходит в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий и объединяет участников всех возрастов. Научные центры, вузы и ведущие технологические компании представят свои новейшие разработки по самым разным направлениям. Всего в рамках фестиваля задействовано свыше 400 площадок во всех российских субъектах, включая новые регионы. Мероприятия пройдет и в дружественных странах – в Китае, Беларуси, Казахстане и Узбекистане».

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий: «Когда-то придуманный в МГУ как университетский праздник науки к своему «совершеннолетию» Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ подходит в отличной интеллектуальной форме. Сотни площадок во всех субъектах Российской Федерации, миллионы участников, партнерские фестивали за рубежом. Все это сегодняшний день фестиваля, результат многолетних усилий всех, кто помогает создавать его особую атмосферу, хранит традиции, поддерживает его энергетику. Сообща фестивальное пространство формируют тысячи соорганизаторов из ведущих университетов и научных центров, музеев, предприятий, школ и лицеев. Фестиваль НАУКА 0+ стал платформой продвижения ценностей научного познания, востребованной в самых разных средах, по-настоящему яркой общественной инициативой».

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова: «Наука и научная деятельность очень важны для развития государства и общества, для сохранения суверенитета, конкурентоспособности в мировом пространстве. Но не менее важно уметь рассказать об открытиях, достижениях, людях, которые этим занимаются, рассказать в простой и интересной форме. И в этом одна из главных миссий фестиваля «Наука 0+». Фестиваль привлекает внимание к работе ученых и преподавателей, помогает рассказать на понятном языке об исследованиях. А это значит, что еще больше талантливой молодежи придет в науку!»

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской поздравил участников речью, частично написанной чатом GPT: «Уважаемые коллеги, уважаемые гости, участники и организаторы фестиваля НАУКА 0+. Сегодня мы собрались здесь, в стенах Московского государственного университета, чтобы отметить начало этого замечательного события. Ведь фестиваль НАУКА 0+ — это не просто мероприятие. Это возможность для нас всех познакомиться с миром науки, узнать что-то новое, интересное, а также расширить свой кругозор. Наука — это неотъемлемая часть нашей жизни, и мы должны быть благодарны тем, кто посвятил свою жизнь раскрытию тайн природы, созданию новых технологий и развитию науки. Сегодня мы можем использовать достижения науки и техники для улучшения качества жизни и решения глобальных проблем. Фестиваль НАУКА 0+ призван привлечь внимание общественности к науке, показать, что наука – это интересно и увлекательно. Я убежден, что благодаря этому фестивалю многие люди откроют для себя мир науки и поймут, насколько он прекрасен и многогранен. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля ярких впечатлений, новых открытий, незабываемых моментов. Пусть фестиваль станет настоящим праздником науки и технологий, который объединит всех, кто любит и ценит науку. Друзья, текст, который сейчас вы услышали, написала мне Алиса GPT, пока я ехал сюда. Именно поэтому я, выйдя с приветственным словом, не поднимая глаз читал с телефона. Мне не хотелось потерять ни одной буквы, ни единого слова, потому что я представил вашему вниманию текст без правок, ровно тот, который получился благодаря запросу “торжественная речь”. Но, знаете, этот текст, может быть, и красивый, но он не до конца зажег всех остальных, а мне бы очень хотелось зажечь. Таков был мой посыл, потому что 300 ученых, которые пошли сегодня в московские школы, выполнили эту задачу. И я надеюсь, что те ученые, которые будут общаться со школьниками на протяжении этих 2 дней, искренне и увлекательно расскажут им о науке, чтобы они смогли зажечь огонь в глазах гостей фестиваля, сделали то, чего не сможет никакая Алиса GPT в обозримом будущем».

Участниками церемонии открытия стали студенты и аспиранты Московского университета, других ведущих вузов столицы, школьники – победители научно-технологических конкурсов, учащиеся, руководители и ученые научных институтов РАН. С лекцией о достижениях нобелевских лауреатов этого года выступил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, рассказавший, работы каких российских ученых привели к настоящим научным прорывам.

Слоган фестиваля этого года – «Твоё полное погружение в океан науки» – отражает особое внимание к исследованиям водных ресурсов планеты. В научном шоу «Кто такие морские биологи» его раскрыл начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, исследователь и подводный фотограф Александр Семёнов. Не менее яркую презентацию на тему «Потепление климата в Арктике» сделал океанолог, доктор физико-математических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных 2022 года Александр Осадчиев. К гостям и участникам фестиваля также обратилась выпускница МГУ, рекордсменка мира и двукратная чемпионка мира по фридайвингу Наталья Авсеенко.

Над музыкальным сопровождением церемонии трудились участники Академического хора МГУ имени М.В. Ломоносова под управлением Мирзы Аскерова и представители современных музыкальных течений. «Морская тема» фестиваля науки была раскрыта в исполненных ими композициях «Чудесная страна» группы «Браво», «Elegy for the Arctic» Людовико Эйнауди, «Море внутри» певицы Ёлки.

В столице Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ проводится ежегодно в октябре на более чем 100 площадках, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, «Экспоцентр», РАН, парк «Зарядье», а также в вузах, музеях, научных центрах, на предприятиях. Ученые и представители ведущих технологических компаний представляют свои новейшие разработки. На различных локациях фестиваля его посетители могут погрузиться в девять увлекательных тематических зон: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Медицина и здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Технологии и инновации».

Еще до официального открытия Центральной площадки фестиваля науки сегодня в 300 школах Москвы прошла акция «Ученые – в школы». В ее рамках ученые приходят в школьные классы, рассказывая ученикам о том, что такое наука, какие задачи она решает, а также как начать свой путь в исследованиях. Формат адаптирован под запросы и возможности учащихся разных возрастов: лекции носят интерактивный характер, вместо монолога – викторины и дискуссии. Утром в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ открылась центральная выставка Фестиваля науки, научные экспонаты которой соответствует основным тематикам Фестиваля.

