Московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» будут проводить и другие регионы России

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации», который проводится Агентством инновации Москвы Департамента предпринимательства и инновационного развития города уже пять лет, впервые состоится в Краснодарском крае. Участникам предстоит решить социально значимые задачи для администрации города Анапы и крупных компаний. В частности, разработать модель для генерации продающих текстов, сервисы автоматического распределения задач для выездных сотрудников банка, а также адаптации персонала на рабочем месте. Общий призовой фонд составит 2,5 миллиона рублей.

«В нашем хакатоне уже традиционно принимают участие конкурсанты со всей России. Впервые конкурс “Лидеры цифровой трансформации” пройдет в Краснодарском крае, сейчас ведутся переговоры еще с несколькими регионами. Мы рады, что теперь столичный опыт применяется в других субъектах, ведь команды создают собственные уникальные ИТ-разработки, которые используются крупнейшими российскими компаниями и государственными органами. В конечном итоге это способствует формированию независимой отечественной ИТ-экосистемы и укреплению цифрового суверенитета страны», — отметила Кристина Кострома, исполняющий обязанности руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

ИТ-конкурс будет проведен совместно с Фондом развития инноваций Краснодарского края, созданным для господдержки высокотехнологичных проектов, который за два сезона уже организовал 17 хакатонов в рамках регионального проекта «Воронка инновационных стартапов». В них приняли участие 340 команд, которые разрабатывали решения для предприятий из различных отраслей.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край» предоставит возможность попробовать свои силы представителям самых отдаленных регионов России за счет комфортного формата проведения, когда вся разработка происходит в режиме онлайн. Участвовать можно из любой точки страны, достаточно зарегистрироваться на сайте и подать командную заявку до 3 ноября. Хакатон пройдет с 4 по 11 ноября в онлайн-формате.

Важность масштабирования хакатона «Лидеры цифровой трансформации» подчеркнул Президент России Владимир Путин после встречи с представителями технологического предпринимательства в кластере «Ломоносов» в январе 2023 года. Подобные соревнования демонстрируют высокую востребованность ИТ-специалистов как в Москве, так и за ее пределами. Участники приобретают практические навыки и могут проводить похожие мероприятия в своих областных центрах.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» — ИТ-конкурс Мэра Москвы. С 2019 года он собирает разработчиков со всей России и мира, которые создают цифровые решения по заказу города и крупного бизнеса. По итогам проведения победителям и призерам присуждаются премии. В хакатоне приняли участие более 22,5 тысячи человек и более 2,7 тысячи команд, 123 из которых стали победителями и призерами. Конкурсанты разработали свыше 1,2 тысячи решений, создали более 50 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации составил 92 миллиона рублей.

В 2023 году двухнедельный конкурс, прошедший в онлайн-формате, собрал свыше семи тысяч разработчиков со всех регионов страны, которые образовали более 1,1 тысячи команд. Все участники московского хакатона получили возможность пройти обучение в международной непрерывной программе поддержки технологических стартапов «Академия инноваторов», перезапущенной в июле 2023 года.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы. Агентство предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.

Фонд развития инноваций Краснодарского края — единое инфраструктурное окно, которое включает в себя не только непосредственную поддержку, но и сопровождение на всех этапах запуска стартапа в регионе. Также фонд проводит проект «Воронка инновационных стартапов», который организован при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

