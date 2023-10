Команда из ИММиТ взяла бронзу на соревнованиях роботизированных лодок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехники взяли бронзу на Всероссийских соревнованиях роботизированных лодок (безэкипажных судов), которые проходили с 23 по 25 сентября во Владивостоке, на базе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

В соревнованиях приняли участие восемь команд вузов Санкт-Петербурга, Канска, Челябинска и Владивостока. Политехнический университет представляли две команды: «Греческая дыня» с лодкой в форме тора «Бублик-Пи» и «Лучеперые рыбы» с лодкой с надводными винтами. В состав обеих команд вошли студенты Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта. В первой команде соревновались магистры 1-го курса Артём Акжигитов, Анна Кильдибекова, Андрей Клиновицкий и Георгий Онучин, во второй — третьекурсники Артём Клочихин, Кирилл Рапопорт и четверокурсник Владимир Марин. Тренером у ребят была доцент ВШАиР Светлана Перепёлкина.

Соревнования состояли из трёх этапов: презентация лодки перед судьями, оценивание технического отчёта и непосредственно испытания на воде. Участники выполняли специальные задания в чаше бассейна Дальневосточного морского тренажёрного центра в условиях, близких к реальным.

После упорной борьбы наша «Греческая дыня» заняла третье место, а «Лучеперые рыбы» стали пятыми.

«Я счастлив, что мы поучаствовали в таких соревнованиях двумя командами и смогли повысить свои навыки в робототехнике, — поделился руководитель студенческого инженерного сообщества „ПолиРобоТех“ Андрей Клиновицкий. — Очень рад, что удалось занять первое место в номинации „Голос лодки“ (которую наши команды и создали) и третье — в общем зачёте. Надеюсь, в следующем году повысим работоспособность нашего Блока-413 и станем первыми!»

