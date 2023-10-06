Дождь, снег и ветер: на столицу надвигается непогода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вечером 6 октября в Москву придут первые заморозки. С 21:00 синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, ночью температура опустится до двух градусов ниже нуля. На дорогах местами возможна гололедица.

Во второй половине дня до позднего вечера в городе ожидается дождь и северо-западный ветер с порывами до 16–18 метров в секунду. По оценкам синоптиков, может выпасть до четверти месячной нормы осадков. В связи с этим на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока.

В субботу, 7 октября, пойдет сильный дождь со снегом. Порывы ветра могут достигать 16–21 метра в секунду. Непогода сохранится до конца дня.

Москвичей просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимают в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру 112.

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