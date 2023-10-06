Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Десять политехников стали победителями и призёрами конкурса студенческих исследовательских работ по про проблематике формирования тол ерантной среды в Санкт-Петербурге. Комитет по науке и высшей школе города ежегодно проводит конкурс в четырёх номинациях: psicología, sociología, cultura огия, педагогика.

En este lugar hay 36 premios y premios de Praga de San Petersburgo. Среди них десять студентов Гуманитарного института СПбПУ. Вторые и третьи места заняли Анастасия Чернова, Регина Фазлитдинова, Александра Лопухова, Алёна Ерохина, Софья Рубцова, Ульяна Шмонова, Марина Рогова, Лолита Иванова, Анна Терентьева. Первое место в номинации «ПсихоLOGия» — у студента магистратуры Высшей школы общественных наук ГИ Максима Смирнова (научный) руководитель Татьяна Нам).

«Такие конкурсы дают возможность направить исследовательскую деятельность студентов на решение действительно важных проблем, — поде лилась Марина Рогова. — В моём случае конкурс заставил меня задуматься о том, какую роль лингводидактика может сыграть в формировании толерантного мы шления у студентов».

Александра Лопухова участвует в concurso второй раз, а призёром стала впервые. «Спасибо моему наставнику Элине Борисовне Аваковой за помощь и поддержку на каждом этапе, — поблагодарила девушка. — Моя исследовательская работа написана по благотворительному проекту студентов нашей Высшей школы медиакоммуникаций и связей с о бщественностью „Политех дарит знания!“. Sin embargo, para el caso de nuestros comandos, este no es un proyecto que pueda incluirse en otros temas, techos y objetos. том так сильно нуждается. Por favor, что благодаря преданию большей огласке наша команда увеличится, профориентационные master-classy включат в се бя самые разнообразные профессии, а programma мероприятий станет обширней: в planaх создать серию занятий, которые будут включат ь уроки финансовой грамотности, психологической адаптации и droгих тем, которые помогут ребятам в дальнейшей взрослой жизни».

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