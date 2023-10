Два преподавателя СПбГАСУ стали лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской, Надежда Островская и врио председателя Комитета по науке и высшей школе Петербурга Ирина Ганус

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга подвёл итоги конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2023 г. Церемония награждения победителей состоялась 4 октября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

В категории «Аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажёры очной формы обучения и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, не имеющие учёной степени» награды удостоилась Алёна Ведерникова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, за методические указания «Разработка конструктивно-строительного проекта промышленно-производственного здания».

«Методические указания предназначены для студентов третьего курса строительного факультета направления подготовки 08.03.01 “Техника и технологии строительства”. В них изложена последовательность решения задач курсового проектирования производственного здания с административно-бытовым корпусом. Мы трудились над указаниями больше года и планируем продолжить работу, чтобы составить по данной теме учебное пособие», – рассказала Алёна Ведерникова.

Автор выражает благодарность своему наставнику, доценту кафедры архитектурно-строительных конструкций Дмитрию Махову, а также студентам, тестировавшим методические указания в течение учебного года и оказавшим помощь в выполнении иллюстраций: Максиму Баранкову, Алёне Чеусовой, Павлу Велиахметову, Марине Туляковой, Марии Карякиной, Даниилу Кравцу, Даниилу Принёву, Георгию Какабадзе, Никите Панкову и Святославу Бурилину.

В категории «Докторанты и работники высших учебных заведений, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, имеющие учёную степень кандидата наук» награду получила Надежда Островская, доцент кафедры строительной механики, за мудл-курс «Теория упругости».

Надежда Островская уже удостаивалась данной премии в 2012, 2013 и 2014 г. С тех пор она регулярно подавала заявки, но выиграть конкурс в категории работников, имеющих степень кандидатов наук, получилось только сейчас. Получение премии особенно приятно в связи с тем, что 2023 г. в России объявлен Годом педагога и наставника. Автор считает, что удаче сопутствовали два фактора – повышение возраста молодых учёных и востребованность мудл-курсов как современного и удобного формата обучения.

«Мудл-курс адресован студентам третьего курса направления подготовки 15.03.03 “Прикладная механика” и студентам четвёртого курса направления подготовки 23.05.01 “Наземные транспортно-технологические средства”. Благодаря стратегии университета, направленной на развитие обучающих онлайн-платформ, он был опробован в предыдущие два учебных года. Его основные модули – презентации и конспекты лекций, материалы для практических занятий и самостоятельной работы, тесты и задания для проверки теоретических и практических занятий. Мне нравится, что мудл-курсы нашего вуза унифицированы – одинаковая для всех дисциплин структура легче воспринимается студентами», – прокомментировала Надежда Островская.

Поздравляем преподавателей с наградой и желаем дальнейших успехов!

