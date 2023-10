Дайджест #ГУУговорит. Большой, разнообразный, твой

Source: MIL-OSI Russian Language News

На этой неделе эксперты Государственного университета управления много говорят о пенсионной реформе, изменениях в системе образования, ценах на топливо и его поставках, а также прочих неудобствах санкций и их преодолении. Из менее привычных тем: туризм в Иране, блокировка VPN, бытовая техника из стран Азии, предзаказ электромобилей в России, экспорт урана, адаптация людей с ограниченными возможностями. Наверняка мы забыли что-то необычное, проверяйте.

— Ректор ГУУ Владимир Строев прокомментировал запланированные Минобрнауки изменения схемы поступления в вузы. Уже весной 2024 года абитуриенты смогут составить «сквозной» список приоритетных для себя направлений, который можно будет менять раз в сутки прямо в ходе приемной кампании. Владимир Витальевич считает, что это станет некоторым облегчением для вузов, поскольку уменьшит количество желающих менять программу или направление подготовки. Но в то же время предложил обкатать систему на пилотном регионе, чтобы устранить возможные ошибки и недоработки.

— Владимир Витальевич также высказывается на близкую тему изменения системы высшего образования в целом. «Специалитет будет там, где он необходим, для всех технических специальностей. И, возможно, добавят отраслевое управление — это необходимо для подготовки специалистов всех ключевых сфер экономики», — сказал ректор.

— Также Владимир Строев рассказал о разработанном в ГУУ национальном индексе ноосферного развития регионов России, который включает оценку субъектов страны по уровню жизнеспособности общества. Согласно рейтингу, в топ-3 регионов с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества вошли Чеченская Республика (1,00), Республика Тыва (0,73) и Республика Ингушетия (0,55). «Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России», — подчеркнул Владимир Строев.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов объяснил рост индекса PMI обрабатывающих отраслей России. PMI (Purchasing Managers Index) — это индекс деловой активности, рассчитываемый на основе опроса менеджеров по закупкам. «На рост индекса PMI обрабатывающих отраслей российской промышленности, как отметили в S&P Global, повлиял рекордный рост показателя объёма закупки сырья, вследствие желания производственного бизнеса создать сырьевые запасы в условиях падения курса рубля и роста инфляции. Поэтому рост PMI в российской обрабатывающей промышленности не следует автоматически воспринимать как рост», – разъясняет Константин Андрианов.

— Также Константин Андрианов опубликовал развёрнутое мнение о последствиях пенсионной реформы в России. «В России численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн чел., а работу среди них нашли лишь 1,7 млн человек. Это означает, что 700 тыс. чел. остались и без пенсии, и без работы, другими словами — остались без средств к существованию», – заявил эксперт.

— В том же издании Константин Андрианов рассказывает, что впервые с 2018 года в России увеличится число пенсионеров. В качестве объяснения эксперт называет пенсионеров появление в России новых регионов: Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

— Далее Константин Андрианов рассуждает на близкую тему повышения пенсии на 7,5% Он считает это повышение недостаточным: «Тем более, что все ресурсы для нормального повышения пенсии в России есть (это можно профинансировать, например, из фонда национального благосостояния, размер которого составляет порядка 13 трлн рублей)».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков комментирует заявленные правительством меры по стабилизации цен на топливо. «Государство серьезно взялось за контроль цен на топливо внутри России, вдобавок к перечисленным мерам начала активно работать Федеральная антимонопольная служба. Как показывает практика, внимание этой службы обычно приводит к стабилизации цен и прекращению попыток крупных игроков рынка дополнительно заработать на потребителях», – сказал эксперт.

— Также Максим Чирков комментирует инициативу Таллина о полном торговом эмбарго России. «На мой взгляд, такие инициативы приходят в голову людям, которые не задумываются о самих себе, о своих странах. Если такое решение будет принято — оно может просто убить европейскую экономику», — пояснил эксперт.

— Ещё Максим Чирков объяснил почему Россия не останавливает поставку урана в США. «Здесь есть две стороны. С одной — мы в недружественную юрисдикцию поставляем сырье. А с другой — уран стоит очень дорого, а недружественное государство переводит нам за это сырье средства. А это достаточно серьезные деньги — там большая добавленная стоимость. Получается, что своими покупками Соединенные Штаты не только улучшают доходность Росатома, но и поддерживают нашу экономику и пополняют наш бюджет», – сообщил экономист.

— Кроме того, Максим Чирков говорит об охлаждениях отношений между Польшей и Украиной. Польша теряет возможность участвовать в крупных инфраструктурных проектах, таких как китайский «новый шелковый путь» и индийско-американские инфраструктурные проекты, которые имеют огромное значение для экономики и развития страны. «Поэтому экономически для Варшавы, конечно, вот этот вот конфликт с Россией – это, пожалуй, самое невыгодное, что могло бы случиться», – говорит Максим Чирков.

— Также Максим Чирков рассказал, стоит ли ожидать падения цен на автомобили. Этого можно ждать уже в конце текущего года. Так что покупать автомобиль до конца года не стоит, сейчас в РФ заниженный курс российского рубля, к тому же, в будущем будет восстанавливаться импорт машин в нашу страну. Соответственно, выбор будет расширяться, а цены будут снижаться с большой вероятностью.

— Ещё Максим Чирков комментирует изменения правил параллельного импорта для китайских автомобилей. «Исключение из параллельного импорта для китайского автопрома будет означать, что их автомобили будут продаваться только через дилерские сети. И наценка на такие автомобили может быть выше», — объясняет эксперт.

— В эфире радио «Комсомольская правда» Максим Чирков высказался о близком банкротстве «Роснано». Несмотря на возникшие трудности, «Роснано» следует спасать, так как компанию создавали для того, чтобы сделать российскую экономику инновационной. Вопрос заключается сейчас лишь в том, как повысить эффективность управления и изменить менеджмент госкорпорации.

— С неожиданного угла Максим Чирков посмотрел на западные санкции, касающиеся российской нефти: «В принципе, результатом так называемого потолка цен на российскую нефть в первую очередь является снижение безопасности судоходства, возможность, скажем так, некоторых экологических негативных проявлений, может быть, даже экологических катастроф».

— Кроме того, Максим Чирков рассказывает о вытеснении западных брендов с российского рынка бытовой техники. «Рынок бытовых товаров достаточно сильно изменился в 2023 году. Произошла переориентация на Восток. Этот процесс также будет усиливаться на близких к России рынках, Белоруссии, Казахстана», – уверяет эксперт.

— Также Максим Чирков оценил проект федерального бюджета на 2024 год. «Я лично сторонник большего увеличения социальных статей, но в целом документ выглядит позитивно, поскольку обеспечивает развитие. «Оборонка» тащит экономику вперед, такое в мировой практике случается довольно часто», – замечает эксперт.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал требование ФАС снизить цены на бензин. «Экономические меры для снижения цен предприняты достаточные. Федеральная антимонопольная служба потребовала снижения цен для ускорения процесса стабилизации. Производители топлива правильно воспримут такой сигнал Федеральной антимонопольной службы. В дальнейшем ценообразование будет строиться на рыночных основах, главное сейчас — сбить рост цен», — объясняет экономист.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала, как материнство сочетается с карьерой. «Женщинам нужен профессиональный и личностный рост. Они должны играть разные социальные роли, не только жены и мамы, но и работника, сотрудника, коллеги. Дома мы не получаем раскрытия всех граней личности», — отметила эксперт.

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина опубликовала колонку об экономическом потенциале новых регионов и задачах на будущее. «Сегодня это регион, производящий широкий диапазон продукции черной металлургии, начиная от добычи угля и железной руды, заканчивая производством стали и разнообразного металлопроката», – говорит экономист. «Погодные условия и структура почв позволяет местным сельхозпроизводителям получать богатый урожай». Не забывает Галина Сорокина и о научном потенциале региона.

— Также Галина Сорокина объяснила высокую задолженность «Роснано». «Вопросы к работе «Роснано», в том числе по вопросу отчёта об эффективности использования госсредств, возникали уже давно, особенно в связи с высокой долей операционных расходов компании. И, с учётом накопившихся вопросов к компании, требуется реструктуризация не только самой компании, но и условий венчурного инвестирования со стороны институтов развития России», – заявила экономист.

— Кроме того, Галина Сорокина рассказала о росте экспорта российского зерна. «Окончание срока действия Черноморской зерновой инициативы снизило объёмы потоков украинского дешёвого зерна на мировом рынке, и многие покупатели вынуждены были переориентироваться на российское зерно», – утверждает эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о замедлении экономического роста стран Азии. «Такой тренд объясняется многими факторами, основной из которых — замедление роста экономики Китая, поскольку экономики других стран Азии тесно интегрированы с Китаем по каналам участия в региональных цыпочках создания стоимости, взаимной торговли и трансграничных инвестиций», – поясняет экономист.

— Ещё Евгений Смирнов высказался о запрете на экспорт дизельного топлива: «Независимо от того, как поведут себя внутренние цены на дизельное топливо, запрет не может быть долгим и не превысит одного месяца, несмотря на то, что сроки этого запрета не были объявлены». В пользу этого говорит рост цен на дизель в Европе и тот факт, что в России недостаточно мощностей для хранения.

— Также Евгений Смирнов комментирует очередной исторический максимум госдолга США. «По существу, нынешняя мировая финансовая система функционирует на основе веры в то, что правительство США сможет в срок рассчитаться по долгам со своими кредиторами. Очевидно, что если настанет дефолт, он спровоцирует глубокую рецессию не только в экономике США, но и в мировой экономике в целом». Однако сам эксперт считает, что в ФРС США достаточно инструментов, чтобы не допустить дефолт.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ, доцент Светлана Сазанова прокомментировала сообщение о повышении зарплаты бюджетникам на 5,5% «Оклады в бюджетной сфере небольшие, а надбавки повышать на 5,5% никто не будет, разве что само учреждение/организация за счёт внебюджетных средств. Подобное повышение оплаты труда не решит проблему низких зарплат бюджетников», – сетует эксперт.

— Кроме того, Светлана Сазонова рассказала об особенностях туризма в Иране. «Несомненным преимуществом Ирана является его богатая история и культура, памятники архитектуры, восточная кухня, привлекательный ювелирный шопинг, а также особая атмосфера неспешного ритма жизни. Однако российскому туристу будет непросто принять отсутствие пляжного отдыха в привычном понимании: пляжные отели есть только на острове Киш в Персидском заливе с раздельным купанием мужчин и женщин».

— Доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал о мисселинге – навязывании банками финансовых услуг. «Менеджер получает свой бонус за эффективные продажи, банк наращивает свои обороты, а потребитель часто даже не осознает, во что он вляпался. «Прозрение» приходит спустя время, когда пенсионерка вдруг по какой-то причине решит забрать свой, как она думает, «вклад», от которого, оказывается, осталась только половина».

— Также Николай Кузнецов говорит о недостаточности мер ЦБ по укреплению рубля. «Эффект от повышения ключевой ставки слишком растянут во времени, и в текущих условиях его оказывается явно недостаточно для сдерживания падения национальной валюты». Эксперт говорит, что Центробанк почему-то игнорирует административные рычаги регулирования курса рубля.

— Ещё Николай Кузнецов высказал мнение о том, как введение цифрового рубля отразится на российских банках. Эксперт говорит, что прообраз современной банковской системы возник ещё в Вавилоне. Изменения несомненно грядут, но не случаться в одночасье. «ЦБ РФ, внедряя цифровой рубль, также не ставит задачу «перекроить» нашу банковскую систему. Его цель – это, прежде всего, не отстать в перспективных технологиях и найти какую-то замену тем технологическим решениям, которые показали свою слабость в условиях обострения геополитики», – считает экономист.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Светлана Гришаева рассказала о проблемах адаптации студентов с ограничениями по здоровью. «В условиях эксклюзии нередко формируется так называемая выученная беспомощность, инфантильность, неумение — а часто и нежелание — подстраиваться под условия обучения «на равных». В результате некоторые студенты не оканчивают вуз, не справившись с проблемами адаптации», — поделилась эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала об изменениях в условиях оплаты ЖКХ. «По новым правилам, если по вине кого-то из собственников возникли дополнительные расходы, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании», – сообщает эксперт.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ Андрей Стариковский рассказал о возможностях блокировки VPN. Он рассказал, что под блокировкой VPN может подразумеваться запрет на размещение в официальных магазинах специальных приложений. «Однако стоит отметить, что подобное ограничение не распространяется на ранее скачанные и установленные приложения VPN на смартфонах россиян, а также на возможность скачивания приложений через иные, ненадёжные источники».

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал о вводимой системе предзаказов на отечественные электромобили. На данный момент сделано 36 тысяч предзаказов. «Стоит отметить, что производство планируется в 2025 году в Москве на заводе «Москвич». Это будет способствовать как развитию завода, поскольку будет загрузка производственных мощностей, так и развитию экономики региона в целом», – говорит эксперт.

— На ту же тему развития электроавтомобилестроения в России Артём Меренков говорит следующее: «В федеральный бюджет на 2024 год заложено финансирование трех тысяч новых электрических зарядных станций (ЭЗС). Прежде всего, они будут развиваться в рамках определенных зон (территорий) и федеральных трасс».

— Доцент кафедры информационных систем Института информационных систем ГУУ Анна Терехова объяснила причины дефицита ИТ-специалистов: «Нехватка кадров обусловлена не только демографической ямой и оттоком ИТ-кадров за рубеж, но и недостаточным уровнем квалификации выпускаемых специалистов без релевантного опыта. Кандидатов под наши растущие задачи всегда не хватает».

— Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох принял участие в пресс-конференции «Национальной Службы Новостей» на тему: «Грабежи и убийства. Как остановить волну преступности среди мигрантов». «Каждый год со стороны иностранных граждан совершается в среднем до 40 тысяч преступлений. При этом только 25 тысяч иностранцев отбывают наказания в местах лишения свободы по решению суда. Так что количество уголовных дел, занесенных в статистику, еще не говорит о том, что все они были действительно совершены», – заявил профессор. На той же пресс-конференции Владимир Волох указал, что ситуация в сфере миграции находится под контролем. «Трудовые мигранты вкладывают силы, чтобы мы с вами жили успешнее, краше и так далее. Посмотрите, какой стала Москва, какие дороги! Кто это делает? Прежде всего — трудовые мигранты», – отметил эксперт.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов рассказал о развитии бизнес-школ в России. «В России первые школы бизнеса появились 30 лет назад. Тем не менее до популярности зарубежных бизнес-школ они пока не дошли — их история на западе начинается с начала 20-го века. При этом бизнес-школы в России стали устойчивым социальным институтом», – говорит эксперт.

А новостей на этой неделе больше нет. Как нет больше и тёплой погоды. Но мы не расстраиваемся, в ГУУ уже включили отопление, поэтому ждём возвращения в тепло родного университета на следующей неделе.

