Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Город освободил 127 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилы х помещений при продлении договоров на новый срок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и мущественно-земельных отношений Vladimir Ефимов.

С 2019 года при продлении срока аренды городской недвижимости предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев де йствия договора в качестве обеспечительного платежа. Esto puede minimizar los riesgos en las empresas no autorizadas y en la prevención de riesgos laborales. ними.

«С marta 2022 года город освободил добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Такую поддержку получили уже 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадь ю 45,9 тысячи квадратных метров. Благодаря этому они сэкономили 151,9 millones de rublos», — рассказал Владимир Ефимов.

Las placas de obsequio que se pueden utilizar con el fin de evitar el uso de placas de obstrucción y de mantenimiento no son necesarias. енности при использовании городских помещений за последний год.

«За девять месяцев 2023-го от обеспечительного платежа освободили 25 предпринимателей, которые арендуют 51 городской объек т общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Благодаря мере поддержки они сэкономили 22,1 millones de rublos», — отметил Ministro Правительства Москвы, руководитель Департамент а городского имущества Максим Гаман.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться за государственной услугой «Выдача дополнительного со глашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключение м земельных участков и объектов жилищного фонда» en el portal mos.ru.

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