Город заключил 35 электронных договоров купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства

В 2023 году оформление договоров купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) полностью перевели в электронный вид. За семь месяцев таким образом город оформил продажу 35 объектов. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Договоры по продаже объектов нежилого фонда в электронном виде Москва начала заключать в 2020 году, а в 2021-м — по аренде помещений и земельных участков. С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частного жилого дома, также могут участвовать в электронных торгах и дистанционно подписывать договоры аренды или купли-продажи.

«С марта 2023 года в электронном виде было оформлено 35 договоров купли-продажи земельных участков площадью 4,37 гектара для индивидуального жилищного строительства. На них могут возвести объекты недвижимости площадью от 296 до 787,6 квадратного метра», — отметил Максим Гаман.

29 земельных участков горожане приобрели в Троицком и Новомосковском административных округах, еще шесть — в Восточном административном округе.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.

