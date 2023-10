Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Из-за резкого ухудшения погодных условий городские службы переведены в усиленный режим работы. По прогнозам, возможны снег и гололедица. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром температура воздуха понизится до минус двух градусов, на дорогах местами будет гололедица. С 09:00 субботы и до конца суток пройдет сильный дождь со снегом, порывы ветра — до 21 метра в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения», — рассказал Петр Бирюков.

Жителей информируют об ухудшении погоды через средства массовой информации и городские информационные табло.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование мест отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде.

В городе принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

Круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад. Ведется проверка систем водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Кроме того, в местах возможного скопления воды работают аварийные бригады инженерных компаний.

Горожан призывают при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости. Если выйти все-таки надо, то следует быть внимательными, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать неподалеку от них автомобили.

«Водителям следует быть максимально аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегать резких перестроений. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду», — добавил Петр Бирюков.

