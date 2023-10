В ГУУ прошел финал грантового конкурса «Первое рабочее место»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе Государственного университета управления подвели итоги масштабного грантового конкурса «Первое рабочее место» от Благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС.

На конкурс поступило множество масштабных и интересных проектов от Центров карьеры и других структурных подразделений, ответственных за карьерное консультирование и трудоустройство обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования из 60 регионов нашей страны.

«ГУУ традиционно следит за карьерой выпускников и помогает в трудоустройстве. Мы гордимся нашими выпускниками, гарантируем их профессионализм и качественные знания, полученные в стенах нашего университета, следим за карьерой ребят, но первое рабочее место – это волнительное событие в жизни, наверное, каждого человека. И помочь, поддержать, направить – это важно и нужно для каждого вуза, в том числе и для ГУУ. Благотворительный фонд «Система» много делает для развития образования, его позитивный опыт будет для нас полезен. Мы рады сотрудничеству и надеемся на многолетнее взаимодействие», – поделился ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

К финальной защите были допущены 25 лучших профориентационных инициатив образовательных учреждений из 15 регионов России. В результате были названы 10 лучших проектов, которые получат экспертную, информационную и финансовую поддержку в реализации. Еще 8 проектов получили экспертную и информационную поддержку.

В состав конкурсной комиссии вошли эксперты в сфере науки, образования, просвещения и профориентации, в том числе директор Корпоративного Университета МТС Ольга Митрофанова, президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова, директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, заведующий лабораторией развития высшего образования Российской академии образования Наталья Михальченкова и другие.

«Конкурс «Первое рабочее место», помимо финансовой поддержки, позволяет объединить все заинтересованные стороны на одной площадке для формирования системного диалога. Только в тесной связке образовательных организаций и бизнеса мы можем добиться качественных результатов в подготовке молодых специалистов, востребованных на рынке труда. Государственный университет управления обладает необходимой экспертизой, являясь одним из центров притяжения высококвалифицированных специалистов, здесь сильный профессорско-преподавательский состав, именно поэтому мы выбрали его для проведения финала конкурса», – отметила Лариса Пастухова.

Благотворительный фонд «Система» – один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности.

