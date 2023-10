Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На внеочередном заседании Учёного совета СПбПУ состоялась церемония вручения диплома, мантии и знака Почётного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого председателю Комитета Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Гутенёву.

Учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов напомнил, что звание Почётного доктора Политехнического университета присваивается выдающимся деятелям науки и техники, образования и культуры, а также ведущим специалистам из России и зарубежных стран за значительный вклад в развитие передовых областей знаний и науки, деятельность которых способствует стратегическому развитию, расширению направлений сотрудничества и повышению авторитета университета на международном уровне. Решение о присвоении звания Почётного доктора СПбПУ председателю Комитета Государственной Думы Российской Федерации Владимиру Гутенёву члены Ученого совета СПбПУ приняли единогласно 21 августа 2023 года. Церемония вручения мантии и диплома состоялась 5 октября.

«Владимир Владимирович Гутенёв — наш коллега по научной и преподавательской деятельности, который, будучи экспертом Высшей аттестационной комиссии, не только знает изнутри и понимает нюансы системы образования, но в полной мере является человеком науки, — подчеркнул ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — В 2003 году Владимир Владимирович стал лауреатом Государственной премии РФ за разработку нового вида техники. В 2010 году награждён премией Правительства РФ в области образования за создание серии учебников и учебных пособий, в 2012 году — премией Правительства РФ в области науки и техники. Автор более трёхсот научных и учебно-методических работ, в том числе 59 патентов на изобретения. Как председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Владимирович стоит у руля тех процессов, которые сегодня определяют основную повестку нашей страны в области обеспечения интеллектуального, экономического, технологического, политического суверенитета и национальной безопасности».

Андрей Рудской также отметил активную законотворческую деятельность Владимира Гутенёва: как депутат Государственной Думы VI, VII и VIII созывов он выступил соавтором 193 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Мы долгие годы работаем в одной команде и теперь рады принять Владимира Владимировича Гутенёва в большую семью политехников. Наши двери открыты соратникам, друзьям, патриотам Отечества , — завершил выступление ректор СПбПУ и объявил начало церемонии вручения диплома и мантии Почётного доктора.

Традиционно под студенческий гимн Gaudeamus в зал Учёного совета внесли церемониальное облачение — мантию и головной убор почётного доктора. Владимиру Гутенёву помогли надеть академическую одежду и знак Doctor honoratus. В удостоверении к знаку был указан его номер — 113. Это означает, что Владимир Гутенёв стал 113-м Почётным доктором Политехнического университета. А подробнее узнать о своих 112 предшественниках он сможет из книги «Почётные доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого», которую получил в подарок.

«Огромное спасибо членам Учёного совета Политеха, отдавшим за меня свои голоса, — поблагодарил Владимир Гутенёв. — Для меня сейчас очень волнующий момент. Когда я хожу по этому зданию и вижу в галерее политехников пантеон людей, судьба которых была связана с вашим великим университетом, я испытываю трепет. Особенно приятно получить такое почётное звание в День учителя, с которым я вас от всей души поздравляю. А в Год педагога и наставника — это двойной праздник. Политех сегодня находится в прекрасной форме, потому что помимо великих традиций у него есть замечательная команда и лидер. Невозможно не влюбиться не только в архитектуру и достижения вуза, но и в дух университета, в котором есть и вольнолюбие, и поиск, и гордость. Благодарю вас за возможность ощущать себя членом большой и дружной семьи. Понимаю, что велика и ответственность, буду всемерно способствовать тому, чтобы лидерство Политехнического университета сохранялось. Я уверен, что вновь обретённая альма-матер станет для меня камертоном, с которым я должен буду сверять свои поступки».

В завершение церемонии Владимир Гутенёв выступил с небольшой речью, в которой изложил своё видение роли и задач университета на современном этапе развития страны и общества, рассказал о важности адаптации к происходящим событиям, работе на опережение, интеграции с промышленностью.

Биографическая справка В. В. Гутенёва

Родился 27 марта 1966 года в Тамбове. В 1990 окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. В 1999 защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре Новочеркасской государственной мелиоративной академии. Работал преподавателем, занимался научной деятельностью. В 2001 году стал профессором кафедры управления социальными и экологическими системами Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2004 году защитил докторскую диссертацию, доктор технических наук. С 2008 года — заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», с 2011 — первый вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».

В 2009–2011 годах работал советником генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии». С 2012 — президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Депутат Государственной Думы РФ VI, VII и VIII созывов С 2021 года — председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI