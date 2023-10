Более 35 млн рублей на обучение 94 студентов МФТИ собрал конкурс грантовиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году ФПМИ совместно с Физтех-Союзом и Центром инициатив выпускников МФТИ провели традиционную кампанию по сбору средств на обучение талантливых абитуриентов и обучающихся ФПМИ.

Так называемый конкурс “грантовиков” проводится уже в 4-й раз. Грант позволяет предоставить скидку на обучение от 50% до 100% на весь период бакалавриата абитуриенту, которому по каким-то причинам не хватило баллов для прохождения порога. Фадрайзинговая кампания также пополняет бюджет на оплату обучение тех студентов, которые получили гранты ранее.

Для абитуриентов обязательным условием подачи на грант являются продемонстрированные значительные успехи в олимпиадах и конкурсах, талантливые реализованные проекты. Гранты выделяются по результатам собеседований. Уже несколько лет такая практика показывает отличный результат. Грантополучателями преимущественно становятся ребята из регионов, семьям которых не хватает денег на полноценную оплату обучения.

Грантодателями становятся инициативные и неравнодушные выпускники МФТИ, а также компании выпускников, где исторически работает много физтехов.

В 2023 году благодаря фандрайзинговой кампании собрано порядка 35 000 000 рублей. Физтех-школу традиционно поддержали ООО «1С», Банк ВТБ (ПАО), СберТех, Фонд целевого капитала МФТИ. Доля финансирования компаниями составляет 50%. Еще 50% пожертвований пришли от частных лиц.

Особую поддержку оказали партнеры Физтех-Союза: Сергей Гуз, Константин Бейрит, Александр Черепнин, Вадим Якунин, Александр Гольцов, Евгений Ивашкевич, Сергей Дашков. Ассоциированные партнёры Физтех-Союза: Эмиль Абдулнасыров, Алексей Золотарев, а также друзья Союза: Павел Бабенков, Дмитрий Елисов, Андрей Ярыгин, Денис Щигельский, Дмитрий Татарников, Михаил Кузнецов, Ольга Зайченкова. Ещё один выпускник, пожелавший остаться инкогнито, перевел довольно крупное пожертвование.

Статистика конкурса и фандрайзинговой кампании:

Общий объем фандрайзинга вырос в 2023 году на 50%.

Количество заявок на участие в конкурсе: 103

Количество отобранных заявок на грант: 14

Скидку 50% получили: 3 человека

Скидку 75 % на 2 года получили: 2 человека

100% на два года: 2 человека

100% на весь срок бакаларивата: 7 человек

Средний балл для поступления на бюджет ФПМИ в 2023 году: 99.2

Средний балл ЕГЭ принятых грантовиков: 95,7

Гранты получили ребята из регионов: Курганская область, Краснодарский край, Иркутская область, Ивановская область, Самарская область, г. Севастополь, Ростов-на-Дону, Москва, Ярославль, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург.

ФПМИ, Центр инициатив выпускников и Физтех-Союзы выражают благодарность всем дарителям. МФТИ – это вуз для умных, достойных и мотивированных студентов. Наши традиции взаимовыручки и поддержки были заложены отцами-основателями Физтеха и мы следуем им.

