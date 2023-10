10 столичных компаний представили свои изделия на конкурсе «Лучшие российские часы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 22 сентября по 6 октября в Москве проводится конкурс «Лучшие российские часы». В нем участвуют 10 столичных производителей.

«В конкурсе принимают участие 25 производителей, 10 из которых — московские. В Музее времени и часов они представляют спортивные, классические и ювелирные изделия — всего 60 моделей в 10 номинациях. До 6 октября отметить достижения часового мастерства на сайте премии может любой желающий. Итоги подведут 10 октября», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Так, столичный завод «Полет-Хронос» представил две модели: «Ледокол» и «Яхтенный таймер». Компания была создана в 1997 году на базе Первого московского часового завода «Полет», основанного в 1930 году. Предприятие выпускает морские хронометры, палубные и наручные часы. С 2016 года оно изготавливает аксессуары для моряков под брендом «6МХ» — всего было создано более 15 тысяч наручных часов.

В конкурсе приняли участие и другие московские предприятия. Например, завод «Слава» представил пять моделей, такие как «Доктор», «Айс», «Триумф», «Афалина» и «Кастомайзинг». Предприятие работает с 1924 года, ранее часы под этим брендом делали на Втором московском часовом заводе. Почти за 100 лет своего существования компания выпустила более 330 миллионов изделий.

«Советский Союз входил в тройку крупнейших производителей часов в мире. Современные мастера сумели сохранить многие традиции и перенять драгоценный опыт индустрии. Цель нашего конкурса — познакомить всех интересующихся с часовым искусством и с моделями, которые выпускаются в нашей стране. В этом году увидеть выставочные работы можно как на сайте конкурса, так и на площадке мероприятия в Музее времени и часов», — отметил организатор конкурса Вячеслав Медведев.

Проголосовать за понравившиеся модели можно на официальном сайте.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

