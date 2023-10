05.10.2023 Sistema obrony przeciwrakietowej PATRIOT strzeże już polskiego nieba

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

5 października minister Mariusz Błaszczak spotkał się z żołnierzami z 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej rozpoczynającymi pełnienie dyżuru na elementach systemu PATRIOT w ramach procesu wzmacniania Systemu Obrony Powietrznej RP.

Niespełna rok po rozpoczęciu dostaw i integracji systemu PATRIOT/IBCS, zrealizowanych ćwiczeniach: w lutym na warszawskim Bemowie, w kwietniu w Radomiu, w sierpniu w Łasku oraz intensywnym szkoleniu obsług, 37 DROP zostanie wkrótce włączony w System Obrony Powietrznej RP.

W odróżnieniu od tych, którzy mnie krytykują i którzy mówią, że niewiele się dzieje, albo nic się nie dzieje, albo że krytykują mnie za to, że nie przystąpiliśmy do europejskiego systemu – czytaj niemieckiego, skonstruowanego na rzecz zysków przemysłu niemieckiego. Proszę państwa nie przystąpiliśmy bo ten system nie istnieje. A nasz istnieje. Zbudowaliśmy go, budujemy wciąż, to jest cały proces, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

– podkreślił minister M. Błaszczak.

Nowoczesny sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, pozyskany i wdrożony w przeciągu kilku ostatnich lat, realnie wzmacnia bezpieczeństwo polskiego nieba. Konsekwentnie budujemy wielowarstwowy, zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z udziałem polskiego przemysłu oraz partnerów amerykańskich i brytyjskich. Zdolności jeśli chodzi o ten sprzęt są kosmiczne. Jeżeli porównujemy z tym systemem, który był wcześniej na wyposażeniu Wojska Polskiego, a więc tym systemem jeszcze postsowieckim, to jest naprawdę wielki przełom jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Ale jak podkreślam nie zatrzymujemy się na tej drodze – jeszcze wiele przed nami.

– mówił szef MON.

Minister M. Błaszczak podziękował żołnierzom za ich służbę oraz poinformował o zwiększeniu należności dla żołnierzy zabezpieczających lub pełniących dyżurne zmiany bojowe w Systemie Obrony Powietrznej RP. Bardzo się cieszę z tego, że mogę podziękować naszym żołnierzom. To ludzie, którzy są zafascynowani tym, że mogą obsługiwać sprzęt najwyższej jakości, najwyższej klasy Dziękuje nie tylko mówiąc, ale także dziękuje w formie zarządzenia, na podstawie którego ustanowiłem dodatki za dyżury żołnierzy wojsk obrony przeciwlotniczej oraz wojsk obrony radiotechnicznej. To są dodatki, które stanowią właśnie jeszcze dodatkowy impuls dla naszych żołnierzy

– dodał szef MON.

