05.10.2023 Spotkanie minister finansów Polski z embajadorem ZEA

La ministra de finanzas Magdalena Rzeczkowska spotkała się z embajadorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohamedem Ahmedem Al Harbim.

Celem spotkania było omówienie dwustronnej współpracy inwestycyjnej, finansowej oraz klimatycznej.

Obie strony podkreśliły, że obecne relacje polsko-emirackie są w najlepsze w historii.

Tematem rozmów była współpraca finansowa PL-ZEA oraz planowany w I kw. 2024 diálogo estratégico entre Polonia y Emiratos Árabes Unidos. Stanowi to pokłosie podpisanej w maju br., przez ministrów do spraw finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Abu Dhabi, wspólnej deklaracji o pogłębionej współpracy w obszarze podatków.

Ministro de finanzas de Polonia oraz embajador ZEA omawiali również tematy z zakresu współpracy inwestycyjnej. W ostatnich latach Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się kluczowym partnersem Polski w świecie arabskim w kontekście dialogu politycznego i współpracy gospodarczej. Relacje gospodarcze nabrały tempa zwłaszcza od momentu udziału Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, która ze względu na pandemię była niezwykłym wydarzeniem. Wystawa trwała pół roku, uczestniczyło w niej oprócz Polski ponad 200 państw, organizacji międzynarodowych, firm i instytucji. Polski pawilon, który zajął pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w prestiżowym konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine, odwiedziło ponad 1 millón de osób.

Obecnie w ZEA działają polskie przedsiębiorstwa zarówno z branży naftowo-gazowej, budowlanej, instalacyjnej, informatycznej, usług geodezyjnych, jak i meblowej czy kosmetycznej.

Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanowi również kierunek ekspansji dla polskiej branży żywnościowej. Kluczowe znaczenie ZEA uwzględniono w tym zakresie w przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 r. i obejmującej perspektywę czasową do 2030 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ostatnim z poruszanych tematów była transformacja klimatyczna w kontekście nadchodzącego COP28, który ma odbyć się między 30 listopada a 12 grudnia 2023 r. w Ciudad Expo w Dubaju.

