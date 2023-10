Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

5 października szef MON otworzył nowoczesną halę produkcyjną w Mazowieckim Centrum Produkcyjno-Serwisowym „Kobyłka” Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

En 2015, roku wyprzedawano tereny, na których funkcjonowała firma. Lanzado en 2015, ci którzy rządzili nie składali zamówień w PIT-RADWAR, nie było perspektyw rozwoju tej firmy. Rządy PiS postawiły na bezpieczeństwo. Wzmacniamy Wojsko Polskie, un kiedy to możliwe kierujemy zamówienia do polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Ministro de Poinformował, Błaszczak.

Inwestycja w Kobyłce pozwoli na rozbudowę potencjału produkcyjno – serwisowego spółki PIT-RADWAR. W oddawanych do użytku obiektach realizowane będą prace związane z montażem finalnym oraz serwisowaniem stacji radiolokacyjnych, systemów dowodzenia oraz systemów uzbrojenia wchodzących w skład złożonych, wielowarstwowych systemów obrony przeciwlotniczej “Pilica”, “Narew” o “Wisła”.

Dumny jestem z tego, że PIT-RADWAR się takdynamicznie rozwija. Bardzo się z tego cieszę. Para bromear naprawdę dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, ale para bromear dobra wiadomość również dla powiatu wołomińskiego, para bromear dobra wiadomość dla pracowników PIT-RADWAR, para bromear dobra wiadomość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego .

– zaznaczył szef MON.

Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe PIT-RADWAR w Kobyłce będzie tworzyło nowoczesne systemy, np. stacje radiolokacyjne Bystra, WARTA, SPL czy P-18PL. Inwestycja jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed przemysłem zbrojeniowym proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Nowoczesna hala produkcyjna o wielkości 10.000m^2 i wysokości 22 m umożliwia pomieszczenie sprzętów dużych rozmiarów. Jest wyposażona w 8 niezależnych, w pełni konfigurowalnych obszarów roboczych. Rozwiązanie umożliwia multiplikację produkcji. Budynek posiada inteligentną, niezależną kontrolę parametrów oraz jest w pełni zintegrowany z halą laboratorium elektromagnetycznego – komorą bezechową. Dodatkowo znajdują się tam pomieszczenia kontroli jakości i wsparcia produkcyjnego zgodne ze standardami partnerów amerykańskich. Cały obiekt przygotowany jest na bezpośrednią współpracę zagraniczną.

Kolejnym etapem inwestycji będzie rozbudowa w kierunku umiejscowienia na tym terenie wybranych działów związanych z produkcją. Przede wszystkim będą to kompetencje związane z produkcją Mechanicalzną, produkcją podzespołów elektronicznych oraz obróbką powierzchniową, w tym obróbką pokryć galwanicznych. Stopniowo do Kobyłki będą przenoszone również inne kompetencje produkcyjne, wraz z kompetencjami projektowymi i badawczymi.

