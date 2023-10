Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz stanu Wojciech Gerwel udał się z pilną wizytą do Republiki Armenii w celu dostarczenia niezbędnej pomoc rzeczowej uchodźcom z Górskiego Karabachu i przekazania wyrazów wsparcia dla Armenii w sytuacji bezprecedensowego kryzysu humanitarnego.

W wyniku eskalacji wydarzeń w regionie, do Armenii napłynęło ponad 100 tysięcy uchodźców. MiejScowe Władze Podjęły Natychmiastowe Działania W Celu Zapewnienia Schronienia, Opieki MedyCznej I Wsparcia Finansowego, Jednakże Z Uwagi Na Skalę Kryzysu, SpołecznOść miiędzynoDOWAWAWAWAWAWAYOWAWAWAWAYOWAWAYOWAYO wsparciu armenii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej zrealizowało w trybie natychmiastowym transporte pomocy rzeczowej w postaci 10 ton żywności, 200 łóżek polowych i pościeli. Równocześnie, w odpowiedzi na apel Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Erywaniu, resort dyplomacji realizuje wpłatę w wysokości 200 000 USD na rzecz uchodźców ormiańskich z Górskiego Karabachu.

W przekazaniu pomocy humanitarnej na lotnisku w Erywaniu, wraz z wiceministrem Wojciechem Gerwelem i ambasadorem RP w Armenii Piotrem Skwiecińskim, uczestniczyła wiceminister spraw wewnętrznych Armenii Arpine Sargsyan.

Wiceszef polskiego MSZ spotkał się także z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Armenii Armenem Grigoryanem i wiceministrem spraw zagranicznym Paruyrem Hovhannisyanem. W rozmowach poruszano kwestie sytuacji uchodźców oraz bezpieczeństwa w regionie. Rozmówcy podkreślali przyjazne relacje między Polską i Armenią.

El Ministro de Justicia Gerwel jednoznacznie zadeklarował, że Polska wspiera Armenię w jej demokratycznych reformach i dążeniach do zacieśnienia współpracy z UE. – Polska rozumie te dążenia. Będziemy pomagać nie tylko w ramach współpracy dwustronnej, ale także na forum Unii Europejskiej” – podkreślił podsekretarz stanu w MSZ RP.

Wiceminister Wojciech Gerwel spotkał się ponadto z przedstawicielem ACNUR w Armenii Kavitą Belani oraz dyrektorem Instituto Armenio de Asuntos Internacionales y de Seguridad Styopą Safaryanem.

