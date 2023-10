Школьники могут участвовать в образовательной смене на Чёрном море

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

С 4 по 17 ноября Политехнический университет организует образовательную программу «Генетическая биоинженерия: базовые методы работы с нуклеиновыми кислотами» во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Смена».

ВДЦ «Смена» — один и самых известных детских центров страны, его основная территория находится на Черноморском побережье, недалеко от Анапы.

Программа будет интересна школьникам 8–11 классов, которые увлекаются генетикой и биологией. Для участия необходимо зарегистрироваться и выполнить конкурсное задание до 16 октября.

Ребята узнают о высокоточном методе молекулярно-генетической диагностики (ПЦР) и о принципах, которые лежат в его основе. Также они научатся с помощью одного и того же простого прибора выявлять разные проблемы в области генетики. Например, болеет ли человек опасными вирусами, являются ли две собаки близкими родственниками, из каких компонентов состоит фарш в пельменях, унаследовал ли ребёнок генетическое заболевание и другие.

Ещё участники смогут самостоятельно выделить ДНК из сложных смесей и растений и провести реакцию ПЦР, а после оценить результаты и возможности метода.

Для старшеклассников, перед которыми сейчас встаёт сложный выбор направления будущей карьеры, участие в программе — первый шаг на пути к профессии молекулярного биолога и генного инженера , — считает доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий Денис Богомаз, руководитель программы.

Участие в программе бесплатное, школьники самостоятельно оплачивают только дорогу до места назначения и обратно.

Чтобы попасть в ВДЦ «Смена», необходимо:

Положение конкурса можно посмотреть здесь .

Программа по генетике в детском центре «Смена» станет завершающим треком, организованным Политехом в этом году. Около 250 детей уже воспользовались возможностью отдохнуть и попробовать себя в разных профессиях под руководством сотрудников университета. В 2023 году СПбПУ провёл уже десять образовательных программ в самых известных Всероссийских детских центрах России: «Смена», «Орлёнок», «Артек» и «Океан». Подробнее можно прочитать здесь .

