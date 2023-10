Хоккеисты из ГУУ стали бронзовыми призёрами «Кубка университетов 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 октября 2023 года стали известны итоги предсезонного межвузовского турнира «Кубок университетов 2023», в котором хоккеисты Государственного университета управления завоевали бронзовые медали.

Помимо «бегемотов» из ГУУ в турнире принимали участие команды МАИ, МАДИ, РАНХигС, МИРЭА и МИЭТ. Наши хоккеисты одержали две победы из трёх возможных, обыграв на групповом этапе МГЮА со счетом 4:2. За бронзу они сразилось с сильными соперниками из РАНХиГС, сумев в итоге обыграть их со счётом 2:1.

Лучшим игроком турнира по мнению команды признан нападающий Андрей Королёв.

Таким образом Хоккейный клуб ГУУ за три года участия в «Кубке университетов» выиграла все возможные медали: золото в прошлом году, серебро позапрошлого года и сейчас — бронзу!

Поздравляем наших хоккеистов и желаем им дальнейших побед в сезоне!

