Финансовые новости: 05.10.2023, 10-05 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU29025RMFS2 (ОФЗ 29025).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.10.2023

10:05

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 05.10.2023, 10-05 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 93.95) и диапазона оценки рыночных рисков (до 900.3 руб., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги SU29025RMFS2 (ОФЗ 29025).

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