Финансовые новости: Стартует ежегодный конкурс Московской биржи “Лучший частный инвестор 2023”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

5 октября 2023 года стартует крупнейший в России конкурс по биржевой торговле “Лучший частный инвестор” (ЛЧИ), которому в этом году исполняется 20 лет.

Основная цель конкурса – продемонстрировать возможности, доступные частным инвесторам при торговле на фондовом и срочном рынках Московской биржи. Перед конкурсантами стоит задача показать наилучший результат управления своим портфелем.

В 2023 году в конкурс внесены изменения, благодаря которым участвовать смогут все: от новичков до опытных инвесторов. Минимальный порог входа снижен со 100 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Общий призовой фонд конкурса увеличен вдвое и превышает 27,2 млн рублей. Эмитенты и брокеры разыграют среди участников множество дополнительных призов и бонусов.

Помимо традиционного соревнования доходностей, будут разыграны более 600 денежных призов как среди новых для Московской биржи инвесторов, так и среди просто активных в конкурсе физических лиц. Для участия в розыгрышах достаточно заключить хотя бы одну сделку с инструментами ЛЧИ-2023.

Конкурсанты будут соревноваться в биржевой торговле за главный приз в размере 1 млн рублей (здесь и далее сумма указана после удержания налогов). В дополнительных номинациях участники поборются за звания лучшего частного инвестора на фондовом и срочном рынках по отдельности и за два приза в размере 500 тыс. рублей каждый.

Кроме того, в честь 20-летия главного биржевого конкурса страны будет разыгран приз в размере 1 млн рублей “Легенде ЛЧИ”. Условием для номинирования станет не менее пяти участий инвестора в конкурсе за предыдущие годы.

За ходом соревнования, сделками инвесторов и их стратегиями все желающие смогут следить онлайн на сайте конкурса. В номинации “Лучший частный инвестор 2023” победителем станет участник, показавший наибольшую доходность инвестиций. Среди прочих номинаций – “Лучший частный инвестор на фондовом рынке”, “Лучший частный инвестор на срочном рынке”, “Лучшая стратегия купи-и-держи”, “Лучший трейдер вечными фьючерсами”, “Лучший трейдер акциями 2-го и 3-го эшелонов” и другие.

В 2023 году впервые введена специальная номинация от проекта Финуслуги Московской биржи, в которой будут награждены начинающие инвесторы за существенную доходность, полученную с минимальными просадками.

В рамках конкурса ЛЧИ засчитываются результаты сделок участников, совершенных в период с 19:05 мск 5 октября 2023 года по 19:00 мск 21 декабря 2023 года включительно.

Стать участником конкурса может гражданин России старше 18 лет, открывший брокерский счет на Московской бирже. Подать заявку можно через брокерскую компанию.

Конкурс “Лучший частный инвестор” проводится на российском биржевом рынке с 2003 года. В прошлом году в ЛЧИ приняли участие более 4 тыс. частных инвесторов. Наибольшую доходность в процентах показал участник под ником deprivator – 398,8%, наибольший доход в рублях – DCV1, заработавший 11,2 млн рублей. Суммарные активы участников превысили 3 млрд рублей. Совокупный оборот составил 589 млрд рублей, конкурсантами было подано более 29 млн торговых заявок и заключено свыше 4,9 млн сделок.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI