Финансовые новости: Разъяснения: Указание Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков

В соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 16.11.2021 № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» (далее — Положение № 781-П) активы страховой организации, образующиеся в связи с заключением, изменением, прекращением, в том числе досрочным, договоров страхования, входящего и исходящего перестрахования, являются либо правами требований из договоров страхования, входящего и исходящего перестрахования, либо долей перестраховщиков в страховых резервах.

Поскольку права требования к страховым агентам (страховым брокерам) образуются в связи с заключением, изменением, прекращением договоров страхования, то они относятся к правам требований из договоров страхования.

При этом в случае, когда дата платежа по договору страхования:

не наступила и страхователь не перечислял страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), такое право требования является правом требования к страхователю и учитывается при построении будущих денежных потоков и расчете страховых резервов (с отражением сведений о нем в подразделе 2.22 «Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов)» раздела 2 «Отдельные виды активов» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах»);

наступила, страхователь перечислил страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), но платеж от страхового агента (страхового брокера) не поступил страховщику, такое право требования является правом требования к страховому агенту (страховому брокеру) и не учитывается в расчете страховых резервов, при этом учитывается в составе активов согласно абзацу четвертому подпункта 1.1 Положения № 781-П в стоимости, определенной в соответствии с главой 3 Положения № 781-П (с отражением сведений о нем в подразделе 2.21 «Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов), не учтенные в страховых резервах» или подразделе 2.34 «Прочие права требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования, не учтенные в страховых резервах» раздела 2 «Отдельные виды активов» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах»);

не наступила, страхователь перечислил страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), но платеж от страхового агента (страхового брокера) не поступил страховщику, такое право требования является правом требования к страховому агенту (страховому брокеру) и учитывается в расчете страховых резервов (с отражением сведений о нем в разделе 1 «Активы, обязательства и капитал» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах», в разделе 2 «Отдельные виды активов» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» указанные сведения не отражаются).

