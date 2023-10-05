Финансовые новости: Разъяснения: Указание Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
В соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 16.11.2021 №
Поскольку права требования к страховым агентам (страховым брокерам) образуются в связи с заключением, изменением, прекращением договоров страхования, то они относятся к правам требований из договоров страхования.
При этом в случае, когда дата платежа по договору страхования:
не наступила и страхователь не перечислял страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), такое право требования является правом требования к страхователю и учитывается при построении будущих денежных потоков и расчете страховых резервов (с отражением сведений о нем в подразделе 2.22 «Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов)» раздела 2 «Отдельные виды активов» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах»);
наступила, страхователь перечислил страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), но платеж от страхового агента (страхового брокера) не поступил страховщику, такое право требования является правом требования к страховому агенту (страховому брокеру) и не учитывается в расчете страховых резервов, при этом учитывается в составе активов согласно абзацу четвертому подпункта 1.1 Положения №
не наступила, страхователь перечислил страховую премию страховому агенту (страховому брокеру), но платеж от страхового агента (страхового брокера) не поступил страховщику, такое право требования является правом требования к страховому агенту (страховому брокеру) и учитывается в расчете страховых резервов (с отражением сведений о нем в разделе 1 «Активы, обязательства и капитал» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах», в разделе 2 «Отдельные виды активов» отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах» указанные сведения не отражаются).
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