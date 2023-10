Фестиваль «Усадьбы Москвы» посетили почти 190 тысяч человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершился первый фестиваль «Усадьбы Москвы», который проходил с 1 июля по 30 сентября на 15 исторических площадках города. За три месяца его посетили почти 190 тысяч человек. Более половины гостей — москвичи и туристы в возрасте от 27 до 50 лет, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В рамках фестиваля организовали больше 340 событий — мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили 10 сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I», — рассказала Наталья Сергунина.

Не менее востребованными оказались тематические пикники, которые провели в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево, музее-заповеднике «Коломенское». Их участники познакомились с правилами этикета, принятыми во время трапез, гастрономическими образами в изобразительном искусстве и литературе. На лекциях речь шла об истории и архитектуре, произведениях и биографиях знаменитых писателей, в том числе Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Бориса Пастернака.

Кроме того, состоялось 12 концертов. Артисты исполняли классические и современные композиции. Посетители всех возрастов также приняли участие в мастер-классах. Они, например, научились плести украшения, создавать бутоньерку из живых цветов и сургучную печать.

Москва — один из мировых лидеров по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет столичные специалисты отреставрировали свыше 60 ансамблей. Среди них есть как большие старинные имения с парками, например Остафьево или Старо-Никольское, так и объекты поменьше, в частности усадьба А.П Сытина в Тверском районе.

