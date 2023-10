Учёные Политеха выступили на конференции в Амурском государственном университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Советник ректора Алексей Филимонов и профессор кафедры общественных наук Гуманитарного института СПбПУ Дмитрий Кузнецов приняли участие в XXI региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и прикладные исследования, образование», которая прошла в Амурском государственном университете в Благовещенске.

Доклад профессора Филимонова «Управление антисегнетоэлектрическими доменами и антифазными доменными стенками» был посвящен проблемам физики твёрдого тела и представлял совместную работу сотрудников СПбПУ и ФТИ им. А. Ф. Иоффе в области физического материаловедения, применительно к актуальным задачам современной микроэлектроники. Антисегнетоэлектрики и их твёрдые растворы известны почти 70 лет. В последние два десятилетия большой интерес стали вызывать соединения, являющиеся антисегнетоэлектриками при комнатной температуре. Причина такого интереса заключается в перспективности практического применения подобных материалов в различном качестве, например, материалов для быстрых систем хранения электрической энергии конденсаторного типа. Но самое многообещающее — это создание новых устройств хранения информации на нанодоменах и, в первую очередь, доменных стенках. Основой всех этих применений является крайне высокая «податливость» указанных материалов относительно внешних воздействий, обусловленная сложной мезоскопической структурой последних.

Живой интерес у молодых учёных Амурского государственного университета вызвал доклад профессора Кузнецова «Физики-политехники и советский атомный проект». Автор отметил важную роль сотрудников и выпускников Политеха в создания атомной отрасли нашей страны. В докладе был проанализирован научный вклад учёных-политехников Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Кирилла Щёлкина, Якова Зельдовича, Исаака Кикоина, Николая Доллежаля, Николая Духова, Георгия Флёрова и Анатолия Александрова в создание ядерного оружия и развитие атомной промышленности в 40-50-е годы прошлого века. Особое внимание Дмитрий Кузнецов уделил практически забытому выпускнику физико-механического факультета ЛПИ Михаилу Садовскому, руководившему 29 августа 1949 года Семипалатинским полигоном, на котором успешно прошло испытание первого советского заряда для атомной бомбы РДМ-1 мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, благодаря чему была ликвидирована монополия США на обладание атомным оружием и предотвращена возможность одностороннего военного конфликта с его безнаказанным применением. Атомный проект оказал огромное влияние на развитие материаловедения, вычислительной математики и ЭВМ, физики высоких давлений и температур, физики элементарных частиц и ускорителей.

Амурский государственный университет уже на протяжении многих лет сотрудничает с Институтом электроники и телекоммуникаций СПбПУ по таким научным направлениям, как: физическая электроника, материаловедение, фотоника. На конференции рассматривался вопрос об организации программы повышения квалификации преподавателей и научных сотрудников АмГУ и Благовещенского педагогического университета на базе СПбПУ.

