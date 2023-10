Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

5 октября в России учителя, педагоги и студенты профильных вузов отмечают профессиональный праздник — День учителя.

Поступление на Физтех — достаточно тернистый путь, полный испытаний, труда, переживаний и колоссальной отдачи. Вместе со школьниками дорогу на Физтех проходят учителя: именно они щедро делятся знаниями, готовят к олимпиадам, поддерживают на самых крутых образовательных виражах.

Не стоит забывать, что работа учителя не ограничивается только передачей знаний. Педагоги несут благородную и ответственную миссию — быть духовным наставником детей, раскрывать талант, быть эталоном, примером для подражания и проводником во взрослый мир.

Мы благодарим вас за труд, за огромный вклад в воспитание новых поколений физтехов. Желаем здоровья, благополучия, учеников с горящими глазами. Надеемся, что вы продолжите так же активно закладывать фундамент для развития науки, процветания России и нашего общества.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI