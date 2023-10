Столичное предприятие создало мультисервисную стойку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный производитель промышленной электроники изготовил многофункциональную стойку. Устройство обеспечивает ультрабыструю зарядку личного электротранспорта, видеонаблюдение, оперативную связь со службой экстренного реагирования, а также трансляцию видеоконтента на широкоформатный монитор. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания “Электропривод и силовая электроника” первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90 процентов состоит из отечественных решений и комплектующих», — рассказал Владислав Овчинский.

Устройство выполняет функции зарядной станции для электромобилей и электросамокатов гостей и жителей столицы, а в перспективе к нему можно будет подключать беспилотные системы доставки и аэроинспекции. Мощность стойки в максимальной комплектации составляет более 150 киловатт, это обеспечивает одновременную быструю зарядку трех автомобилей. Устройство также может быть дополнено специальным накопителем для ультрабыстрой зарядки электротранспорта, время на которую сократится до 15 минут.

Конструкция предусматривает наличие держателей силовых кабелей, они позволяют сохранить их опрятный внешний вид и исключить контакт с дорожным покрытием. У устройства также есть контурная подсветка, благодаря которой можно отслеживать текущий уровень заряда аккумуляторной батареи, и мультимедийный широкоформатный дисплей для информационного взаимодействия.

«Сервисы стойки формируют непрерывный цифровой поток данных, который позволяет обеспечить балансировку распределения мощностей по потребителям и своевременную реакцию на нештатные ситуации и правонарушения. Кроме того, появляется возможность для интеграции систем принятия решений на базе экспертных знаний под управлением искусственного интеллекта. Универсальный подход позволяет наращивать функционал и интегрировать в перспективе новые актуальные системы, например подключать станцию кардиодефибриллятора и многое другое», — отметил руководитель компании Антон Кузькин.

Собянин: Несмотря на санкции, все отрасли Москвы продолжают развиваться

Функционал стойки может быть расширен благодаря подключению беспроводных умных датчиков. Так, для развития сервисов городской инфраструктуры в ней предусмотрены системы непрерывной связи со службами экстренной помощи и видеомониторинга состояния улиц, в частности их освещенности и загрязнения, а также контроля уровня заполнения мусорных контейнеров. Сегодня одна стойка с такой концепцией мультисервисного подхода установлена в столице и одна — в Подмосковье.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

