Состоялся очередной этап ТИМ-чемпионата СПбГАСУ

Студенты Вятского государственного университета в процессе выполнения конкурсного задания

В Вятском государственном университете (г. Киров) 11–23 сентября прошёл отборочный этап Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ по информационному моделированию зданий.

Чемпионат организован в рамках инновационного образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли», реализуемого в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

В чемпионате участвовали 11 студенческих команд, которые разрабатывали цифровые информационные модели встроенно-пристроенных помещений банковского назначения в жилом здании по заданию, разработанному методической комиссией ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ.

В процессе выполнения конкурсного задания была создана архитектурная модель здания, проведён конструктивный расчёт, запроектированы сети водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, выполнены сметные расчеты. Увязкой разделов занимались ТИМ-координаторы.

Кирилл Суханов, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ

Разработка информационных моделей велась с помощью отечественного программного комплекса Renga.

Студенты выпускных курсов факультета строительства и архитектуры представляли свои проекты жюри, в состав которого вместе с преподавателями ВятГУ и СПбГАСУ вошли представители ведущих строительных организаций Кировской области.

Отборочный этап Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ в ВятГУ проходил под кураторством доцента кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ Кирилла Суханова.

«Хочется выразить благодарность ВятГУ за проведение отборочного этапа BIM-чемпионата СПбГАСУ. Соревнования были организованы на высоком уровне. Команды выступили достойно. По результатам защит стоит отметить, что ребятам удалось выполнить все разделы технического задания. Будем ждать команду, победившую в отборе, на Всероссийском этапе Чемпионата», – отметили Кирилл Суханов.

Студенты-победители отборочного этапа Всероссийского ТИМ-чемпионата СПбГАСУ примут участие в финальном, межвузовском этапе конкурса, который пройдёт в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете с 23 октября по 20 ноября 2023 г.

