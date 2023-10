Собянин, Мантуров и Ходжаев открыли павильон «Узбекистан» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

На ВДНХ открылся после реставрации выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. В церемонии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

«Комплекс ВДНХ прошел огромный путь восстановления, реставрации из такого сложного состояния. Сегодня является, пожалуй, самым привлекательным объектом на территории Российской Федерации. Около 20 миллионов человек ежегодно посещают ВДНХ. Восстановлены десятки исторических объектов, созданы новые точки притяжения. И конечно, одной из жемчужин ВДНХ являются исторические павильоны бывших республик СССР — национальные павильоны. По поручению Президента Российской Федерации, по соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим национальные павильоны. И сегодня это уже шестой такой павильон, два находятся в стадии реставрации», — отметил Сергей Собянин.

На ВДНХ работает уже шесть национальных павильонов стран СНГ. Они являются важными точками сотрудничества между бизнесом, наукой, культурой своих стран и их российскими партнерами. Кроме того, здесь москвичи могут узнать больше о традициях, истории и современности ближайших соседей.

Возрождение исторических павильонов бывших советских республик, а ныне независимых государств, входящих в СНГ, ведется по решению Президента России Владимира Путина и на основании соответствующих межгосударственных соглашений.

Обновленный павильон

Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан разместился в павильоне № 66 «Советская культура» (ранее — «Узбекская ССР»). Заказчиком реставрации здания стало Правительство Республики Узбекистан.

«В стенах павильона № 66 жители Москвы и гости столицы со всего мира получили возможность ознакомиться с достижениями отрасли народного хозяйства и промышленности Узбекистана, а также погрузиться в атмосферу его национальной культуры и самобытности», — сказал Жамшид Ходжаев.

В обновленном павильоне открыто пять выставочных залов:

— «Центральный» — с экспозицией «Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества»;

— «Прикладное искусство»;

— зал живописи XIX–XX веков с арт-кофейней;

— «Туристический потенциал Узбекистана»;

— «Новый Узбекистан» — зал для проведения конференций и других мероприятий.

Богатое убранство залов выполнено в национальном стиле с использованием современных дизайнерских технологий и материалов. Посетители могут познакомиться с традиционной узбекской росписью и тончайшей резьбой по дереву, увидеть национальную керамику, ткани, расшитые золотом, ковры ручной работы. Гостям также предложат совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда и изучить предложения узбекских туроператоров.

Кроме того, в культурном центре организовали современное бизнес-пространство для проведения переговоров, презентаций, семинаров и мастер-классов. Работает арт-галерея.

«Я глубоко впечатлен результатом масштабных реставрационных работ, которые проведены моими коллегами, Сергеем Семеновичем. Я знаю, что вы лично этим занимались активно, вам огромное спасибо», — отметил Денис Мантуров на церемонии открытия. Он также поблагодарил представителей Узбекистана, которым удалось наполнить обновленный павильон духом истории своей страны.

История павильона № 66

Павильон № 66 построили в 1951–1954 годах по проекту архитектора Стефана Полупанова в стиле сталинского ампира по мотивам национального узбекского зодчества. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения. Его возвели на месте разобранного к тому моменту довоенного павильона, построенного тем же архитектором в конце 1930-х годов.

Павильон в плане имеет форму буквы П и обращен двором к парадному входу. Боковые фасады украшены колоннадами и лепниной в традициях узбекского декоративно-прикладного искусства, объединенного с советской символикой, а также растительными орнаментами, имитирующими хлопок. По центру установлена ротонда на тонких колоннах в национальном стиле, превосходящая здание по высоте. Внутри и с двух сторон от ротонды находятся фонтаны.

Историческая экспозиция Узбекской ССР состояла из нескольких разделов, посвященных различным отраслям хозяйства республики: хлопководству, каракулеводству, шелководству, садоводству, виноградарству, животноводству, а также экономике и культуре Каракалпакской АССР. Около заднего фасада располагались магазин «Узбеквино» и ресторан «Узбекская чайхана».

В 1966 году тематику павильона изменили — он получил название «Советская культура», став площадкой для выставок и концертов. В 1990-е годы в здании размещались многочисленные торговые точки с сувенирами, изделиями ремесленников и ювелиров. Для этого возвели множество временных перегородок, искажавших первоначальную планировку интерьеров.

В 2010-е годы в помещениях павильона провели реконструкцию. В 2019 году в соответствии с межправительственным соглашением исторический павильон предали Республике Узбекистан в аренду на 50 лет для создания выставочно-культурного и экспозиционного центра. В 2023 году завершились работы по реставрации здания площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

«Павильон “Узбекистан” — один из самых красивых, но и самых сложных павильонов с точки зрения восстановления и реставрации. Огромное спасибо Узбекистану, Президенту Узбекистана, которые вложили душу в этот объект, подошли с полной ответственностью, тщательно восстанавливали уникальный объект культуры. Помимо этого, они вдохнули жизнь в этот павильон, потому что он наполнен историей и культурой Узбекистана. Я думаю, что этот павильон будет одним из самых привлекательных на территории ВДНХ и будет служить укреплению связей в области культуры и истории наших стран, дружбы между нашими странами», — добавил Сергей Собянин.

Национальные павильоны на ВДНХ

Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан стал шестым национальным павильоном на ВДНХ. Ранее открыли павильоны Азербайджана (№ 14), Армении (№ 68), Беларуси (№ 18), Казахстана (№ 11) и Молдовы (№ 10).

В планах открытие еще двух национальных павильонов — выставочно-торговых центров Республики Абхазии (№ 6) и Киргизской Республики (№ 4).

