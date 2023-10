Собянин: Жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители 871 дома — свыше 140 тысяч человек — уже переселились или оформляют необходимые документы для переезда по программе реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Для них построили квартиры с улучшенной отделкой в 256 новостройках. Сейчас готовим к заселению еще 19 зданий, куда смогут переехать около восьми тысяч москвичей», — подчеркнул Мэр Москвы.

На первых этажах новостроек появляется необходимая жителям инфраструктура: открываются различные сервисы и небольшие магазины. Сейчас работает уже более 500 таких предприятий.

Программа реновации охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена. По количеству новоселов лидируют Юго-Восточный, Восточный, Северный, Западный и Юго-Западный административные округа. Например, только на западе Москвы около 13 тысяч горожан — а это пять тысяч семей — уже переехали из старого жилья в современные новостройки.

